Es ist eine Vision, die in alle Welt ausstrahlt und Hunderte dazu bewegt, 1919 den Weg nach Paris anzutreten. Nichts Geringeres als ein "Selbstbestimmungsrecht der Völker" hat US-Präsident Woodrow Wilson während des Krieges in Aussicht gestellt, eine Neuordnung der Welt. Nun, hoffen viele, ist der Moment gekommen, in dem die Vision Wirklichkeit wird, unter ihnen die Eliten kolonialisierter und marginalisierter Ethnien.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden