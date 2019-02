Am 12. September 2014 produzierte das Bundesinnenministerium ein kurioses Dokument. "Zu Händen des Anführers 'Kalif Ibrahim' – unbekannten Aufenthalts", stand im Adressfeld. In dem Schreiben definierte das Ministerium die Terrorgruppe "Islamischer Staat" (IS) als ausländischen Verein gemäß Paragraf 15 Absatz 1 Satz 2 des Vereinsgesetzes und verbot ihn. Der "Kalif" könne innerhalb eines Monats beim Bundesverwaltungsgericht dagegen klagen.

Die Verbotsverfügung war bürokratisch und juristisch folgerichtig, an ihr ist nichts auszusetzen. Zugleich steht sie exemplarisch für eine Verengung in der Wahrnehmung des globalen Dschihadismus, dieser amorphen, weitgehend unorganisierten Bewegung all jener, die aus islamistischen Motiven Gewalt befürworten: Spätestens nachdem der "Kalif" und seine Hintersassen im Juni 2014 ihren Staat in Syrien und dem Irak ausriefen, fielen in der öffentlichen Debatte der IS und der globale Dschihadismus zusammen, wurden zu Synonymen. Das ist nachvollziehbar: Der IS beging einen Völkermord an den Jesiden und Kriegsverbrechen von atemberaubendem Ausmaß, ließ Attentäter Zivilisten in der halben Welt ermorden und drohte täglich mit der Auslöschung aller Ungläubigen. Wenn es noch andere Dschihadisten gab – wie hätten sie da auffallen sollen?

Aber es gab sie, die ganze Zeit über. Es gibt eine Schätzung, die etwas über das Personenpotenzial der dschihadistischen Bewegung aussagt: Die Türkei meldete im Juni 2017, ihr lägen über 53.000 Namen von Bürgern aus 146 Staaten vor, deren Ursprungsländer befürchteten, sie wollten sich dem IS anschließen. Selbst wenn nur ein Bruchteil für extremistische Ziele ansprechbar sein sollte, wäre das ein großes Problem.

Heute, da das "Kalifat" des IS seine letzten Tage auf seinen letzten Quadratmetern syrischen Bodens erlebt, ist ein angemessener Zeitpunkt, den Blick wieder zu weiten. Tatsächlich wird innerhalb der Anti-IS-Koalition diskutiert, ob ihr Mandat genutzt oder ausgeweitet werden sollte, um jenseits des "Kalifats" Dschihadisten zu bekämpfen. Und praktisch alle anerkannten Terrorismusexperten sind sich einig, dass die globale dschihadistische Bewegung kaum geschwächt ist. Mit vier dieser Experten hat die ZEIT gesprochen, um zu ergründen, was das bedeutet.

1. Der IS lebt – jedenfalls im Irak

Hassan Abu Hanieh lacht, aber es ist ein bitteres Lachen: "Eine schwarze Komödie ist das", sagt der jordanische Terror-Experte, "sonst nichts!" Das ist auf jene gemünzt, die jetzt von einem Sieg über den IS sprechen: "Nichts als Gerede."

Abu Hanieh hat über die Ideologie des IS und über Dschihadistinnen geforscht. Er ist einer der anerkanntesten Experten im Nahen Osten. Er glaubt, dass der IS den Verlust seines Pseudo-Staates von vornherein eingeplant hat: "Diese Leute denken langfristig, und die sind auch nicht alle tot." Man müsse nur in den Irak blicken, jeden Tag verübe der IS dort Anschläge. Allerdings sei das Ziel derzeit nicht, Städte zu erobern. Stattdessen arbeite der IS daran, die Kontrolle über wichtige Verbindungsstraßen zu erlangen. Schon jetzt kassierten die Dschihadisten mancherorts Zölle. Und erhöben Steuern, wenn jemand in der Nähe ihrer Rückzugsorte ein Geschäft eröffnen wolle.

"Es ist wieder wie vorher", sagt Hassan Abu Hanieh und meint damit die Jahre vor der Eroberung Mossuls im Sommer 2014 und der anschließenden explosionsartigen Ausbreitung des IS. "Der IS wird von den Sollbruchstellen im Irak profitieren, vom ungelösten Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten. Die wissen genau: Nirgendwo gibt es eine positive Entwicklung, schon gar nicht in der Politik."

Die Zahlen stützen Abu Haniehs Sicht: 51 Anschläge mit 134 Toten reklamierte der IS allein für die vorletzte Woche für sich, 40 Prozent davon im Irak. Nicht alle lassen sich verifizieren, aber westliche Geheimdienste zählen ähnlich. Die Unzufriedenheit im Land, insbesondere unter Sunniten, ist hoch. Dazu kommen über eine Million Binnenflüchtlinge, die oftmals in Camps leben. Und Tausende mutmaßliche IS-Anhänger samt Familien, die niemand für integrierbar hält und die in Lagern im eigenen Saft schmoren. Die Bedingungen, die dem IS seinen Aufstieg ermöglichten, existieren – ja was eigentlich: wieder? Immer noch? Es ist, als habe der IS seinen eigenen Teufelskreis geschaffen.

Für den Moment diagnostiziert Hassan Abu Hanieh eine "Irakisierung" des IS: Anschläge im Westen hätten keine Priorität. "Die warten ab, betätigen sich als Mafia und Guerilla", lautet sein sarkastisches Fazit. Und der IS könne sich das Abwarten leisten: Seine historische Leistung bestehe darin, dass er alle anderen sunnitischen Widerstandsgruppen verschluckt habe.

Wer unzufrieden ist, soll das heißen, hat nicht viele Alternativen zum IS.

2. "Ikea-Terrorismus" und eine internationale Offiziers-Kaste

Auch Paul Cruickshank glaubt, dass die Bedrohung des Westens heute bedeutend niedriger ist als 2015/16: "Der Hauptgrund ist, dass die Kapazitäten des IS für 'externe Operationen' signifikant reduziert wurden. Was es dem IS erlaubte, verheerende Anschläge wie jene in Paris oder Brüssel auszuführen, war der stete Zustrom freiwilliger Kämpfer aus dem Ausland, die ausgebildet und zum Töten zurückgeschickt werden konnten." Cruickshank glaubt, wenn es in nächster Zukunft Anschläge im Westen gibt, dann am ehesten solche von Einzeltätern, die simple Methoden wie Messer, Fahrzeuge oder Schusswaffen wählen. Die Anschläge in Orlando und Nizza hätten aber gezeigt, wie schlimm solche Attacken sein können.

Cruickshank ist Terrorismusanalyst des Nachrichtensenders CNN. Zuletzt erschien von ihm das zusammen mit Aimen Dean und Tim Lister verfasste Buch Nine Lives, in dem Deans Erlebnisse als britischer Spion innerhalb Al-Kaidas geschildert werden. Cruickshank ist außerdem Chefredakteur des CTC Sentinel, einer Fachzeitschrift des Combating Terrorism Center an der US-Militärakademie West Point.

Der Zustrom ausländischer Rekruten zum IS ist heute versiegt. Aber Cruickshank warnt, dass der IS immer noch eine signifikante Bedrohung der internationalen Sicherheit darstelle, insbesondere weil er laut einem aktuellen UN-Report Zugriff auf 50 bis 300 Millionen US-Dollar hat, die er für Anschläge nutzen könnte. "IS-Kader, die aus dem Nahen Osten entkommen oder in andere Teile der Welt gezogen sind, könnten zudem als eine Art 'Offiziers-Kaste' des internationalen Terrorismus der Zukunft in Erscheinung treten. Die Terrornetzwerke der Zukunft sind in Syrien und im Irak im Grunde schon herangezüchtet worden. Und fast 18 Jahre nach den Anschlägen vom 11. September 2001 gibt es wieder verstörende Hinweise, dass der IS Kapazitäten für 'externe Operationen' in Afghanistan aufbaut. Die UN haben kürzlich enthüllt, dass mehrere Anschlagspläne, die in der jüngsten Zeit in Europa entdeckt und vereitelt wurden, ihren Ursprung beim IS in Afghanistan hatten."

Nachdem der IS bereits chemische Kampfstoffe und bewaffnete Drohnen eingesetzt hat, bestehe außerdem die Befürchtung, dass andere Akteure unkonventionelle Waffen für Anschläge im Westen nutzen: "Ein Szenario, das etwa die Polizei in New York umtreibt, ist eine Drohne im Luftraum über der Stadt, die mit einem chemischen Kampfstoff ausgerüstet wurde."