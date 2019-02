Hannes Pastell lebt in der am besten ausgestatteten Gefängniszelle Hamburgs. Eingehende Anrufe nimmt er per Freisprechanlage an, die Heizung reguliert er bequem von seinem Computer aus. Bald soll noch eine Kamera an der Tür dazukommen, damit er am Schreibtisch sitzend sehen kann, wer draußen darauf wartet, hereingelassen zu werden.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden