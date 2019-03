Tourismus

Immer mehr Reisende sehnen sich nach den weißen Stränden Kubas. Das geht zulasten der Bevölkerung: Fisch, Seife oder Klopapier werden eher an Hotels oder Restaurants als an Einheimische verkauft. Den Großteil der Tourismusbranche kontrolliert das Militär. US­-Präsident Donald Trump will diese Macht schwächen und hat deswegen einige Hotels auf eine schwarze Liste gesetzt. Amerikanische Bürger dürfen nur in ausgewählten Unterkünften übernachten oder müssen auf Airbnb ausweichen. Im weltweiten Vergleich hatte Havanna 2017 von allen Städten den größten Zuwachs an Airbnb­ Buchungen gegenüber dem Vorjahr.