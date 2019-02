Für den Tag nach der Berlinale hatte ihr achtjähriger Sohn einen Satz in ihren Kalender geschrieben: "Mama wieder da!" Als dann an dem Montag das Telefon klingelte und Nora Fingscheidt für den nächsten Tag ins Rathaus eingeladen wurde, sagte sie: am liebsten am Vormittag. Es ging aber nur am Nachmittag, zu einem Zeitpunkt, der schon mit einem lange aufgeschobenen privaten Termin mit ihrem Sohn belegt war. Also fand der Empfang der Stadt Hamburg zu Ehren der Regisseurin, die für ihren Debütfilm Systemsprenger den Silbernen Bären gewann, ohne die Regisseurin statt. Die Frau, die gerade bekannt wird mit einem Film über ein Kind, um das sich niemand kümmern will, will sich jetzt erst einmal wieder um ihr Kind kümmern.

