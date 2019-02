Diese Revolution wird im Fernsehen übertragen. Auf "bis zu 70 Prozent" solle der Steuersatz für die reichsten Amerikaner steigen, forderte die demokratische Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez Anfang Januar in einer bekannten amerikanischen Nachrichtensendung – und wurde das Gesicht einer globalen Bewegung, die mit höheren Steuern für mehr Gerechtigkeit in der Welt sorgen will.

In Großbritannien fordert die Labour-Partei des Jeremy Corbyn, den Spitzensteuersatz von derzeit 45 auf 50 Prozent zu erhöhen.

In Frankreich hat der Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon sogar einen Satz von 90 Prozent für Einkommen über 400.000 Euro vorgeschlagen.

In Deutschland verlangt Finanzminister Olaf Scholz (SPD) eine Anhebung des Spitzensteuersatzes von 42 Prozent – ohne Reichensteuer und Solidaritätszuschlag – auf 45 Prozent. Und in seiner Partei denkt man über eine Wiederbelebung der vor über zwanzig Jahren ausgesetzten Vermögensteuer nach.

So rücken mit einem Mal Ideen ins Zentrum der politischen Debatte, die noch vor wenigen Jahren als chancenlos galten. Was ist da los?

Der wichtigste Grund: Die Schere zwischen Arm und Reich hat sich vor allem in den angelsächsischen Ländern erheblich gespreizt. Das reichste Prozent der US-Haushalte kontrolliert heute amtlichen Daten zufolge 38,6 Prozent des gesamten Volksvermögens, fast zehn Prozentpunkte mehr als noch vor 25 Jahren. Die unteren 90 Prozent der Bevölkerung besitzen heute bloß noch 22,8 Prozent des Vermögens, vor 25 Jahren waren es noch 33,2 Prozent.

Gleichzeitig verteilen die nationalen Steuersysteme heute "weniger stark" von den Reichen zu den Armen um als früher – so steht es in einer Vergleichsstudie des Internationalen Währungsfonds (IWF). In Deutschland beispielsweise lag der Spitzensteuersatz zu Beginn der Achtzigerjahre noch bei stolzen 56 Prozent. Er wurde damals ab einem Jahreseinkommen von umgerechnet 66.485 Euro fällig – wäre diese Regelung noch in Kraft, so müsste dieser Prozentsatz (unter Einberechnung der Inflation) heute ab einem Verdienst von etwa 115.000 Euro bezahlt werden.

Zugleich wurden seither indirekte Steuern wie die Mehrwertsteuer kräftig erhöht. Sie trifft ärmere Haushalte besonders stark, weil diese einen großen Teil ihres Einkommens für den Konsum ausgeben. Eine Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hat ergeben: Alle Steuerarten zusammengenommen, müssen Geringverdiener sogar einen höheren Anteil ihres Haushaltseinkommens an den Staat abgeben als Gutverdiener.

In den USA lag der Spitzensteuersatz in den Fünfzigerjahren bei über 90 Prozent, wenn auch die Einkommensgrenzen so gezogen waren, dass vergleichsweise wenige Arbeitnehmer tatsächlich so viel bezahlen mussten. Erst in den Achtzigerjahren fiel er unter die Marke von 70 Prozent, heute liegt er bei 37 Prozent. Die ökonomische Begründung für die Entlastungen an der Spitze: Wenn den Unternehmern und Managern mehr Netto bleibt vom Brutto, dann arbeiten und riskieren sie mehr, das schafft Arbeitsplätze, und davon profitiert die Allgemeinheit.

Was also würde passieren, würden die Steuern nun wieder angehoben? Dazu gibt es viele Spekulationen, aber wenige gesicherte Erkenntnisse. Das liegt daran, dass menschliches Verhalten sich eben nicht nur an monetären Anreizen orientiert. Und: Wenn das zusätzliche Geld am Ende in den Ausbau von Schulen und Straßen fließt oder damit die Steuersätze der Normalverdiener gesenkt werden, dann profitieren davon auch die Unternehmen.

Es kommt also darauf an, was der Staat mit den Einnahmen anstellt. Es gibt Länder wie Schweden, das trotz eines sehr hohen Spitzensteuersatzes von 60 Prozent über eine wettbewerbsfähige Wirtschaft verfügt. Frankreich dagegen hat eine im Jahr 2013 eingeführte Reichensteuer in Höhe von 75 Prozent auf Einkommen von über einer Million Euro wieder abgeschafft, weil sie als Standortnachteil angesehen wurde.

Noch komplizierter ist die Lage bei der Besteuerung von Vermögen, denn es ist sehr aufwendig und kompliziert, Vermögensgegenstände wie Aktien oder Gemälde zu bewerten. Das aber ist nötig, um festzustellen, wie viel Steuern bezahlt werden müssen. Die amerikanischen Steuerrebellen wollen das Problem unter anderem dadurch beheben, dass sie sich auf wenige Superreiche konzentrieren: Der demokratischen Senatorin Elizabeth Warren schwebt eine Abgabe von zwei Prozent auf Vermögen über 50 Millionen Dollar vor. Sie solle an die 270 Milliarden Dollar im Jahr an zusätzlichen Einnahmen bringen.

Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hat ausgerechnet, was eine Warren-Steuer für Deutschland bedeuteten würde. Ergebnis: Ungefähr 8100 Haushalte wären von der Maßnahme betroffen, das zusätzliche Steueraufkommen beliefe sich auf jährlich 17,7 Milliarden Euro. Mit dem Geld ließe sich die Abschaffung des Solidaritätszuschlags weitgehend finanzieren. Bachs Modellrechnung macht aber auch deutlich, welche Probleme die Einführung einer Vermögensteuer mit sich bringt. Denn gerade in Deutschland haben die Superreichen ihr Geld nicht einfach auf der Bank, es steckt vielmehr in Unternehmen und Betriebsanlagen. Auch diese Unternehmen würden also höher besteuert, was im internationalen Wettbewerb mit Nachteilen verbunden wäre. Würde Betriebsvermögen aber verschont, brächte die Steuer kaum Geld. Bachs Fazit: Die Besteuerung von Vermögen sollte zumindest europaweit abgestimmt werden.

Was folgt daraus? Mit Steuererhöhungen ist es wie mit einem Medikament: Es kommt auf die Dosis an. Der IWF kommt zum Ergebnis, dass die Steuern für Topverdiener in den meisten Ländern durchaus etwas erhöht werden können, ohne das Wirtschaftswachstum zu gefährden. Auch in Deutschland.