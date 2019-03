Ich vergebe. Einen Job. An eine Frau, die bei uns putzen soll. Ab sofort. Leider kann sie erst eine Woche nach ab sofort. Sagt sie, als ich sie von Küche zu Bad zu Putzeimer geführt habe. "Weil ich muss mich psychiatrisch reinfühlen." In ihrer Agentur hieß es: Die Frau Dietzsche ist eine unserer Besten, trotz ihrer Belastungen als Alleinerziehende. Ich blicke Frau Dietzsche an. Rund, rosig, fast glänzend. Ich blicke die Wohnung an. Weniger glänzend. Die Belastungen meiner Elternzeit.

Ich habe Respekt für Alleinerziehende.

In der nächsten Woche teilt Frau Dietzsche mit, dass sie nicht kommt. Per SMS. "Weil ich das kind aba kein mann hab."

In der übernächsten Woche putzt Frau Dietzsche. Nicht unter den Schränken, wie ich später feststelle. "Warum?", simse ich. "Weil ich neun mal an knie operiert wurde", simst sie.

"Schmeiß diese Dietzsche raus!", ruft der Mensch, der mir viel bedeutet. "Die ist alleinerziehend!", rufe ich. Sie zuckt mit den Schultern. "Wer schlecht arbeitet, den schmeißt der Chef raus. So läuft die Welt."

Die Wohnung putzte ich früher selbst

In der Gegend, in der ich aufwuchs, lief die Welt so: Geburt, Schule, Beruf, Heirat, Haus, Geburt. Frauen wurden Mütter, Männer wurden Chefs, und alle zusammen wurden eine Familie. Berufstätige Mütter gab es kaum. Alleinerziehende noch weniger. Ich kannte nur eine. Und nur eine ausländische Mutter.

In der Gegend, in der ich aufwuchs, lief die Welt in geordneten Bahnen.

Die Kinder der berufstätigen Mutter weinten, weil jemand sie "Schlüsselkinder" nannte. Der Sohn der Alleinerziehenden prügelte sich, weil einer seine Mutter "Hure" nannte. Der Sohn der ausländischen Mutter war ich. Aber das begriff ich erst, als sie mich wegen Fieber ins Krankenhaus fuhr und der Oberarzt ihr den Weg zur Putzkammer erklärte. Er hatte ihren Akzent gehört. Ich bis dahin nur ihre Stimme.

Ich begab mich auf ungeordnete Bahnen. Ins Ausland, ins Schreiben und in Beziehungen mit Frauen, die von weit her kamen und sich so gaben. Die Wohnung putzte ich selbst. Oder gar nicht. Zum letzten Mal für den Menschen, der mir viel bedeutet.

Wir wohnten zur Miete, heirateten nicht, wurden Eltern. Nach der Geburt nahm ich mehrere Monate Elternzeit. Wieso?, fragte die Gegend, in der ich aufwuchs. Aus Respekt, sagte ich.

Frau Dietzsche wurde von dem Menschen rausgeworfen, der mir viel bedeutet.

Dubstep für den Putzflow

Es folgten: eine migrantische Rentnerin, die mit jedem Mal schneller, aber nie sauberer putzte – zum selben Preis. Auf Nachfrage bot sie ihren einarmigen Neffen als Extra-Fensterputzer an. Ich lehnte ab, sie kündigte beleidigt. Ein Austauschstudent namens Jack, der zweimal kam und jedes Mal eine andere Hautfarbe hatte. Beim zweiten Mal wässerte er die Dielen und tauchte ab.

Jetzt putzt ein kleiner Chef bei uns, der mich "großer Chef" nennt und sich als "Meister Putz" vorstellte. "Weil Sie so gut putzen?", fragte ich. "Weil ich so geil putze, großer Chef", sagte Meister Putz, deutete auf das Mini auf meinem Arm und fragte: "Absicht?" Ich wollte etwas sagen. Mir fiel nichts ein. Ich nickte. Meister Putz haute mir auf die Schulter. "Glückwunsch! Andere brauchen ewig, um den Braten in die Röhre zu schieben." Dann schaltete er den Lautsprecher seines Smartphones an. "Dubstep. Für ’n Putzflow." Zwischendurch fragte er noch, ob ich wirklich schreiben dürfe, was ich wolle. Am Ende des Tages war die Wohnung sauber, und Meister Putz wollte mehr Geld. "Startkapital." Bekam er.

Wer Jobs vergibt, muss auch vergeben können.