Sie mögen sich für etwas ganz Besonderes halten, Sie sind es aber wahrscheinlich eher nicht. Denn wenn man eine hinlänglich große Zahl Menschen unter hinlänglich ähnlichen Bedingungen betrachtet und sie hinsichtlich spezifischer Eigenschaften sortiert, dann darf man, das wird Ihnen jede Expertin aus Werbung, Demografie oder Sozialpsychologie bestätigen, davon ausgehen, dass die betrachteten Existenzen untereinander erschütternde Ähnlichkeiten aufweisen. Anders und einfacher gesagt: Die Menschen sind, empirisch betrachtet, nicht sonderlich verschieden.

Ich darf Ihnen – auch um gleich deutlich zu machen, dass meine Behauptung bezüglich Ihrer mangelnden Besonderheit in keiner Weise kritisch oder beleidigend gemeint ist, dass ich über Sie vielmehr überhaupt nicht anders denke als über mich selbst beziehungsweise dass ich sogar sehr übergriffig von mir auf Sie schließe –, ich darf Ihnen also an dieser Stelle bitte erklären, warum mich die oben aufgeführte These von der tendenziellen Gleichheit unserer Leben in letzter Zeit beschäftigt. Der Grund hat einen amerikanischen Namen: Kacey Musgraves.

So heißt eine Musikerin, die Popmusik mit einem starken Country-Einschlag macht und mit ihrer Platte Golden Hour kürzlich den Grammy für das Album des Jahres gewann. Dieses Album habe ich in letzter Zeit gar nicht so wenig gehört, allerdings eher heimlich, also zum Beispiel beim Abwaschen, nicht zu laut, damit das keiner mitkriegt. Es könnte sein, dass ich manchmal mitgesungen habe, auch an der Stelle, an der sie "Grandma cried when I pierced my nose" singt.

Damit wir uns recht verstehen: Ich bin selbstverständlich ein Mann von erlesenem Musikgeschmack. Derzeit höre ich zum Beispiel mit größtem Vergnügen die Einspielungen der Rachmaninow-Klavierkonzerte Nummer zwei und drei von Khatia Buniatishvili, und durchaus habe ich mit einem Freund in E-Mails die Frage erörtert, ob deren Legatospiel denn nun zu wünschen übrig lasse oder nicht. For real.

Ich finde aber halt Kacey Musgraves auch echt toll und eigentlich, das musste ich mir kürzlich eingestehen, derzeit am besten. Und wenn sie mit ihrer girly Girl-Stimme "Oh what a world, don’t wanna leave, there’s all kinds of magic, it’s hard to believe" singt, dann finde ich das dumm, aber auch schön. Wie kommt es, fragte ich mich daher kürzlich, dass ich das gut finde? Ist meine ganze musikalische Biografie – Nirvana! David Bowie! Snoop Dogg! Sam Cooke! Nina Simone! Brahms! Bach! –, ist die, wenn ich ehrlich bin, nur Prätention, und in Wirklichkeit mag ich halt doch einfach am liebsten so angenehm dargereichte musikalische Laxative wie eben zum Beispiel Kacey?

Ich ergoogelte eine Studie der Universität Cambridge von 2013, für die der Musikgeschmack einer Gruppe von Probanden über einen langen Zeitraum dokumentiert worden war. Heraus kam, dass sich unser Geschmack im Laufe unseres Lebens ein paarmal ändert – und dass dieser Wandel allerdings in der Regel auch immer gleichen Gesetzen folgt. Dass also zum Beispiel Jugendliche laute, individualistische Musik mögen – ich erinnerte mich an meine Pantera-Phase – und dann unter jungen Erwachsenen tanzbare, soziale Musik eine größere Rolle spielt – ich sah mich, Mitte zwanzig, Schlange stehen für den DJ Richie Hawtin –, bevor endlich das "mittlere Alter" einsetzt. Zitat aus einem Artikel über die Studie: "Dieses letzte musikalische Alter wird dominiert von kultivierter Musik – wie beispielsweise Klassik oder Jazz – und unprätentiöser Musik – so wie Folk, Blues und Country." In der einen würden sich Vorstellungen von sozialem Status und Intellektualität spiegeln, heißt es weiter, während die zweite Erfahrungen von Liebe und Verlust anspreche, die man in diesem Lebensalter eben kenne.

Oh Gott, dachte ich, als ich das las. Khatia! Kacey! Wie vorhersehbar ist doch unsere Zusammenkunft! Ich aber bin mit großer Eindeutigkeit der Gewöhnlichste von uns dreien.