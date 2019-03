Chemikerinnen vorn

In der Chemie ist das Verhältnis zwischen den Geschlechtern ausgeglichen. In der Physik sind Frauen dagegen in der Minderheit. Das zeigt die U-Multirank-Studie des Centrums für Hochschulentwicklung, die rund 1800 wissenschaftliche Fachbereiche aus weltweit 53 Ländern ausgewertet hat.

Quellen: Nobelstiftung, UNESCO Institute for Statistics, Elsevier: Gender in the Global Research Landscape, U-Multirank 2019