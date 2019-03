Der Himmel ist himmelblau, so blau, wie nur ein Himmel sein kann, ein paar Wölkchen drangehängt wie Bilder im Wohnzimmer. Da, am Horizont, eine Wolkengirlande, aber Moment mal, da ist doch was Spitzes hinter der Girlande! Ich stupse Takashi an. Er sitzt am Steuer. Mein Finger zeigt ins Himmelblaue, im Himmelblau ein Weiß, dahinter noch ein anderes Weiß. Takashi sagt nichts, er nickt nur und dann, mit einem Grinsen: "You are lucky."

So einfach? Das ist er jetzt, der Moment, auf den ich so lange gewartet habe? Ich im Auto, eine Stunde entfernt von Tokio, und da, hinter der Wolkengirlande, ist er nun. Er, an den ich so oft gedacht habe, zehn Jahre lang, den ich gegoogelt habe, wenn ich mich vom Schreibtisch wegsehnte, den ich immer wieder angeschaut habe. Er, für den ich nach Japan gekommen bin.

"He welcomes you", sagt Takashi.

Ich wollte ihn endlich wirklich sehen. Doch ich dachte: Vielleicht ist es ein Wagnis, dorthin zu reisen, wonach man sich sehnt. Wie geht es weiter, wenn man da war? Sehnsucht, die gestillt ist, ist keine Sehnsucht mehr. Aber im Moment des Geschehens – ich im Auto, er hinter der Wolke – sind die Gedanken platt, und die Oberfläche ist bedeutend: Einfach schön steht er da, mit seinen 3776,24 Metern und der weißen Schneekappe, mit der er im ersten Augenblick kaum von den Wolken zu unterscheiden ist. Der Fuji.

2008, als Doris Dörries Film Kirschblüten – Hanami im Kino lief, habe ich mich in ihn verliebt. Im Film geht es um Rudi, der nach dem Tod seiner Frau Trudi nach Japan reist, wo Trudi immer hinwollte und Rudi nie. "Der Fuji ist letzten Endes auch bloß ein Berg", sagt Rudi, als Trudi noch lebt; und dann, als Trudi tot ist, packt Rudi Trudis Kleider in einen Koffer, fliegt nach Tokio, lernt eine junge Japanerin kennen, Yu, die er überzeugt, mit ihm zum Fuji zu fahren.

Sie sitzen im Zug, sprechen beide sehr simples Englisch. Yu: "Was, wenn wir ihn nicht sehen?" Rudi: "Ihn? Mister Mount Fuji, ist er ein Mann?" Yu: "Ja. Mister Mountain. Er ist sehr schüchtern. Viele Wolken. Sehr oft will er nicht, dass wir ihn sehen." Sie bedeckt ihr Gesicht mit dem Stoffbezug des Sitzes. "Schüchtern", wiederholt sie verschüchtert, "sehr schüchtern." Danach stehen Yu und Rudi zusammen an einem See und schauen auf eine blaugraue Himmelwand. Yu zeichnet ein Dreieck in die Luft, da müsste er sein, Rudi sagt: "Aha", und dann zucken beide mit den Schultern. So geht es über Tage, sie schauen raus, aber, so sagt es Rudi: "See nothing, Schmarrn" oder "wieder nix".

Fuji Informationen Dem Fuji auf der Spur: Frühmorgens und mit viel Glück kann man den Fuji von Tokio aus sehen – schöner ist es aus der Nähe. Beliebt ist die Gegend um den nördlichen Fuß des Fuji, die Präfektur Yamanashi (zu erreichen von der Shinjuku-Station in Tokio mit dem Bus oder auch mit dem Zug: umsteigen in Otsuki, Endstation: Kawaguchiko). Zwischen den fünf Fuji-Seen pendeln Busse. In der Nähe des Sees Kawaguchi liegt die Pension Maruyaso (ab 76 Euro pro Nacht, buchbar über die gängigen Plattformen), in der der Film Kirschblüten – Hanami gedreht wurde. Der südliche Fuß des Fuji, die Präfektur Shizuoka, ist weniger überlaufen. Eine besondere Sicht auf den Fuji hat man vom piniengesäumten Miho-Beach (von Tokio die Bahn nach Shimizu nehmen); größer wirkt der Fuji aus Fujinomiya, hier befinden sich auch die Shiraito-Wasserfälle mit Vulkan-Quellwasser

Bevor ich nach Japan flog, hatte ich mich mit Doris Dörrie verabredet, um über den Fuji zu reden. Beiläufig, als sei es eine universelle Allgemeingültigkeit, erwähnte ich, der Fuji sei ja schüchtern. Sie warf ein: "Das ist die Interpretation von Yu!" Sie, Dörrie, würde das nicht so sagen. "Ein Berg kann nicht schüchtern sein, das ist Quatsch." Was ist er dann?, fragte ich. Dörrie: "Ein Berg ist ein Berg ist ein Berg ist ein Berg." Aber er versteckt sich doch? Dörrie: "Das Wetter verhüllt ihn." Ich fühlte mich allein, angezogen von einem Berg, den ich wie einen Menschen betrachte.

Meine Freunde, die wissen, dass ich mich eigentlich mehr für das interessiere, was drinnen im Menschen stattfindet, als für das, was draußen in der Natur herumsteht, fragten mich ungläubig: Wegen des Fuji reist du nach Japan? Akiko, die in Japan geboren und aufgewachsen ist, schaute ungläubig: Japan und Fuji, wie originell!

Sie ließ sich aber darauf ein, über ihn zu sprechen. Im Film, sagte ich zu ihr, ist der Fuji ein Er. "Ein Er?", fragte sie. "Für mich ist Fuji eine Sie." Warum? "Sie ist so elegant, so fein, nicht so wuchtig wie die Dolomiten, sie ist sehr ästhetisch." Und wie ist sie noch? "Schon immer da." Es fielen die Attribute: alt, konservativ, traditionell. Ich fasste zusammen: Fuji ist also die feine alte Dame? Akiko nickte. Und welche Beziehung hast du zu ihr? "Da ist nichts", sagte sie und schob nach: "Hast du eine Beziehung zur Kuckucksuhr?" Ich musste passen. Und während ich noch darüber nachdachte, ob das wirklich ein geschickter Umgang mit Sehnsucht ist, über sie zu reden, sie zu bewerten und – so fühlte es sich an – sie zu besuchen, setzte ich mich in den Flieger, schaute kurz vor der Landung aus dem Fenster, Wolken, Wolken, Wolken, see nothing, so ein Schmarrn. Dann traf ich Takashi.