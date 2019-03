In dieser Woche greife ich eine Frage auf, die ich schon früher einmal behandelt habe (ZEIT Nr. 16/07). Der Leser wollte wissen, ob es für einen Schlafwandler tödlich sein kann, wenn man ihn aus seinem Schlummer reißt. Das ist nicht so, trotzdem sollte man den Wandelnden behutsam zurück zum Bett geleiten. In der Frage wurde das Wort "Schock" benutzt. Kann jemand sterben, der einen Schock erleidet? Die Antwort lautet "Ja" – aber nur, wenn das Wort im medizinischen Sinn verwendet wird.

