Wohnraum in Deutschland muss wieder erschwinglich werden. Da sind sich Union und SPD einig und haben schon im Koalitionsvertrag beschlossen, Familien beim Immobilienkauf zu fördern. Es scheint also nur konsequent, dass Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) fordert: Die Maklergebühr soll in Zukunft der Besteller des Maklers, also der Verkäufer, zahlen. So sollen Käufer von den Zusatzkosten beim Haus- und Wohnungskauf entlastet werden.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden