Das Restaurant Laufauf liegt im Hamburger Kontorhausviertel. Dunkles Holz an Wänden und Decken, es ist voll und laut, auf der Karte steht Labskaus. Ganz hinten in der Ecke sitzen drei junge Menschen in Jeans und Pullover, nur die Polizeimütze auf dem Tisch verrät, wer sie sind. Wir möchten mit ihnen über ihre Arbeit sprechen, die wir jeden Tag sehen, aber doch nicht wirklich kennen. Und über Großeinsätze, nach denen oft Kritik an der Polizei laut wird. Die Beamten waren in drei umstrittenen Einsätzen der Vergangenheit dabei, beim G20-Gipfel in Hamburg, bei der Räumung des Hambacher Forstes und in Chemnitz, als die Demonstrationen nach dem Tod Daniel H.s außer Kontrolle gerieten. Zwei der drei Polizisten hatten eine längere Anreise, aus Leipzig und aus Gelsenkirchen. Alle drei haben Hunger.

DIE ZEIT: Sie alle drei sind nicht nur Polizisten, sondern auch Polizistenkinder. Hat Sie die Arbeit Ihrer Väter nie abgeschreckt?

Sarah Schwoda: Unsere Väter waren seltener zu Hause als die, die bei der Sparkasse oder bei der Post waren. Dafür konnten sie spannendere Geschichten erzählen.

Niels Sahling, 29, ist seit sieben Jahren bei der Hamburger Polizei. Der Bundesjugendvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) war als Bereitschaftspolizist beim G20-­Gipfel im Juli 2017 in Hamburg 63 Stunden lang fast rund um die Uhr eingesetzt. © Roman Pawlowski für DIE ZEIT

Jan Hartung: Als Schüler war es für mich das Größte, wenn mein Vater in der Pause mit dem Streifenwagen an der Schule vorbeigefahren ist.

Niels Sahling: Aber natürlich haben wir früh gemerkt, was der Job mit sich bringt. Weihnachten und Silvester war meine Mutter mit uns allein. Und musste dann jeweils am nächsten Tag los, weil sie Krankenschwester in der Notaufnahme war. Wenn ich gesagt habe, ich will auch zur Polizei, hat mein Vater geantwortet: "Werd lieber Arzt wie dein Onkel, da hast du weniger Ärger und mehr Anerkennung." Aber bei meiner Vereidigung hatte er vor Stolz Tränen in den Augen.

Schwoda: Mein Vater hat mir sogar geraten, Polizistin zu werden. Nach dem Abitur war ich unsicher: Sollte ich studieren? Kunst? Architektur? Da kam mein Vater mit seinem Vorschlag, und ich dachte mir: Stimmt! Warum bist du da nicht selbst draufgekommen? Ich wollte immer einen Beruf, der mich glücklich macht. Und ich werde dadurch glücklich, dass ich jemandem helfen kann.

ZEIT: Umgekehrt wirkt es allerdings nicht immer so, als seien die Leute glücklich über Ihre Hilfe.

Sarah Schwoda, 23, GdP-Mitglied, arbeitet bei der Bereitschaftspolizei in Leipzig. Im August 2018 war sie bei den Demonstrationen in Chemnitz im Einsatz: Nachdem der 35-jährige Daniel H. im Streit mit Migranten erstochen worden war, kam es zu Ausschreitungen. © Roman Pawlowski für DIE ZEIT

Schwoda: Klar, es gibt auch Einsätze, da werden wir als Spielverderber wahrgenommen.

Hartung: Im Hambacher Forst haben Besetzer sogar menschliche Exkremente von den Baumhäusern auf Kollegen gekippt. Das war menschenverachtend. Bei dem Einsatz wurden wir als Feind angesehen.

Schwoda: Das ist auch bei Demonstrationen oft so. Du sollst Lager A vor Lager B schützen – aber ständig werfen dir Teilnehmer vor, aufseiten des einen oder anderen zu sein. Dabei verhalten wir uns neutral. Was wir persönlich über den Einsatz denken, fragt keiner.

ZEIT: Im Hambacher Forst geht der Streit weiter: Die Besetzer sind wieder eingezogen, kürzlich hat der Ministerpräsident von NRW erneut zur Räumung aufgefordert. Was denken Sie denn darüber?

Hartung: Ich bin natürlich auch nicht für den Kohleabbau.

ZEIT: Trotzdem haben Sie Leute weggetragen, die gegen die Rodung der Wälder kämpfen.

Hartung: Das ist halt mein Job. Dafür habe ich mich entschieden. Das ist wie ein Finanzbeamter, der eine Steuerprüfung macht und denkt: Der Arme, der tut mir leid. Er muss es trotzdem machen.

Jan Hartung, Bereitschaftspolizist in Gelsenkirchen, musste im Herbst 2018 wochenlang den Hambacher Forst räumen, den Umweltaktivisten mit Baumhäusern besetzt hielten. Wegen eines behördeninternen Wechsels darf er seinen echten Namen nicht nennen. © Roman Pawlowski für DIE ZEIT

Sahling: Über den Hambacher Forst haben wir in Hamburg viel mit Kollegen gesprochen. Die meisten waren erleichtert, nicht hinzumüssen. Es findet doch keiner toll, wenn Wälder abgeholzt werden.

Hartung: Und keiner freut sich drauf, Demonstranten wegzutragen. Das ist, wie einen nassen Sack zu schleppen. Die Leute bewegen sich ja nicht. Am besten geht es, wenn sich zwei gleich große Kollegen zusammentun. Aber das klappt nicht immer. Ich bin 1,96 Meter. In meiner Größe gibt es nicht viele.

Sahling: Aber zu Hause bleiben, weil wir zum Beispiel den Wald mögen, das geht halt nicht. Nur wenn wir offensichtlich falsche Anweisungen bekommen und Straftaten begehen sollen, können wir Widerspruch einlegen. Remonstrieren heißt das. Der Einsatzleiter kann das aber auch einfach nur zur Kenntnis nehmen – und dann müssen wir grundsätzlich weitermachen.

ZEIT: Als beim G20-Gipfel die Lage im Hamburger Schulterblatt eskalierte, haben sich baden-württembergische und bayerische Bereitschaftspolizisten geweigert, ins Viertel vorzurücken.

Sahling: Die hatten Angst um ihr Leben. Das Ende vom Lied war: Statt der auswärtigen Kollegen musste meine Hundertschaft von der Hamburger Bereitschaftspolizei rein. Im Vorbeigehen haben uns die Kollegen noch auf die Schulter geklopft: Ey, gebt alles!

ZEIT: Hatten Sie auch Angst?

Sahling: Es war unsere Stadt, die die Randalierer auseinandergenommen haben. Da gehst du mit so viel Adrenalin rein, dass du keine Angst mehr spürst. Aber ich hatte massiv Respekt. Im Viertel brannten Barrikaden, überall lagen ausgehebelte Straßenschilder und Pflastersteine. Dazwischen Männer mit nacktem Oberkörper, das Gesicht vermummt, aus der Jeans schaute die Armani-Unterhose, in der Faust sah man schon den Stein. Wir wurden pausenlos beworfen. Das bleibt hängen. Ich bin noch Wochen später zusammengezuckt, als ich in Südfrankreich im Urlaub war und dort ein Feuerwerk losging.

Hartung: Die Angst kommt erst hinterher, wenn dir klar wird, was alles hätte passieren können.