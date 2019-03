Die Frage drängt sich auf, aber in ihren Ohren hat sie etwas Ungebührliches. Denn was, um Himmels willen, spricht dagegen? Hannelore Grigat steht oben, am Start einer der schönsten Abfahrten in den Dolomiten, und möchte jetzt niemandem erklären, warum sie seit 60 Jahren immer wieder herkommt. Warum sie seit ihrem fünften Lebensjahr alle Winter- und Sommerferien im selben Tal, im selben Ort, im selben Hotel verbringt.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden