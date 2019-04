Ich hatte ihn längst vergessen. Erinnerung arbeitet ziemlich effektiv. Was nicht mehr abgerufen wird, versinkt in den Falten unseres Gedächtnisses. Verloren, für immer, glaubt man. Wer braucht schon einen alten Wolf? Aber ich habe mich geirrt.

Wenn meine Familie sich sonntags besprach, wohin der Ausflug führen sollte, schrie eine meist: "Zum Wolf, zum Wolf." Das war ich, die Jüngste. Die Brüder stöhnten. Nicht schon wieder!

Wie kam es, dass der Wolf jetzt auftaucht? Tja, er ist zurück in Deutschland, beinahe jeden Tag kann man von ihm lesen und hören. Anstatt im Wald zu bleiben und dort zu tun, was ein Wolf tun muss, zeigt er sich. In Winsen an der Aller hat er einen Kindergarten besucht, neulich erst fielen in Sachsen dem "Daubaner Rudel" 40 Schafe zum Opfer, und in Steinfeld bei Rotenburg soll ein Friedhofsmitarbeiter in die Hand gebissen worden sein. Er sei ganz sicher, das war kein Hund, sagt der Mann.

Hallo, Wolf!

Hallo? Der "Beutegreifer", so nennen ihn Wildbiologen, verbreitet Unruhe. Ist es normal, wenn in unseren Wäldern Wölfe leben? Wie viele Rudel sind mittlerweile unterwegs? Zu viele? Sollten Wölfe gejagt werden? Nein, rufen die Leute vom Naturschutzbund Nabu. Nachdem das Tier so brutal ausgerottet wurde, sei es jetzt höchste Zeit für das Nabu-Projekt "Willkommen, Wolf".

Schäfer und Bauern bringt das in Rage. Natürlich. Wenn ihre Lämmer, Schafe und Kälber vom Wolf "gerissen" werden, können sie zwar eine Entschädigung verlangen. Sie wollen aber lieber ihre Herde behalten. Inzwischen hat auch die Politik das Raubtier entdeckt. Für jedes Bundesland wurden "Wolfsberater" ernannt.

Das alles lese ich – und da steht er mir vor Augen, mein alter Wolf. So oft hatte ich ihn als Kind besucht. Wie mag es ihm gehen, heute? Ich sollte seine Fährte aufnehmen. Auf ins Münsterland.

Wölfe Informationen Essen: Auch wenn das oben erwähnte Gasthaus geschlossen ist, wartet auf Freunde der Wolfsjagd im Ortskern von Herbern das Hotel und Restaurant "Zum Wolfsjäger" mit gutbürgerlicher Küche. Genau in diesem Haus hatte einst Josef Hennemann gewohnt. Radfahren: Im Sommer kann man die Schauplätze der letzten Wolfsjagd 1835 im Rahmen einer geführten Radtour besuchen. Es geht dabei auch um die Frage, ob dem Münsterland die Rückkehr des Wolfs bevorsteht. Anschauen: Der ausgestopfte Ur-Wolf ist im nahen Münsteraner Naturkundemuseum in der Ausstellung Westfalen im Wandel zu sehen.

Ein nieseliger Wintertag, es riecht nach feuchtem Laub. Wischwasch, wischwasch machen die Scheibenwischer und sortieren die Aussicht. Links leer geräumte, frisch gepflügte Ackerflächen, rechts ein Kohlfeld – darin eine Schafherde, tatsächlich. Die Schafe sehen gelassen aus, Sorgen scheinen sie sich nicht zu machen. Dazwischen die Bundesstraße 54. Zwei Kilometer hinter dem Ortsausgang von Herbern ist das Ziel erreicht, sagt das Navi. Stopp. Aussteigen. Frösteln.

Wie immer birgt der Moment des Wiedersehens eine Überraschung. Was die Erinnerung festgehalten hat, wird überprüft, das Bild im Gedächtnis gemessen an der Realität. Der alte Wolf sei schwer beschädigt, hatte ich gehört. Von wegen. Hier am Waldrand steht sein Denkmal: größer als in meiner Erinnerung und sogar renoviert, ach was, frisch herausgeputzt. Dreistufig der Sockel aus blondem Ibbenbürener Sandstein. Darüber die Tafel in altmodischer Schrifttype: "Am 14. Januar 1835 wurde hier vom Gastwirt Joseph Hennemann-Herbern der letzte Wolf in Westfalen zur Strecke gebracht. Am hundertsten Jahrestag wurde dieser Gedenkstein gesetzt. 19. Januar 1935".

Bssssss. Ab und zu flitzt ein Auto vorbei, zieht Reifenspuren in die Nässe auf dem Asphalt. Wie habe ich einst diesen Ort geliebt. Und ein bisschen gefürchtet. Keiner unserer Ausflüge ins Münsterland endete, ohne dass beim Wolf vorbeigeschaut wurde. Jetzt verstehe ich, was mich fasziniert hat. Klassische Angstlust war es. Der Kopf des Raubtiers, im Halbrelief gestaltet. Die Augen schmale Schlitze, die zurückgezogenen Lefzen lenken den Blick auf eine Reihe spitzer Zähne. Und schließlich die Zunge! Die Zunge ist dem Bildhauer vor lauter Eifer zu groß geraten, so gierig, wie sie aus dem Wolfsmaul heraushängt. Doch: Leuchtete die Zunge früher nicht blutrot?

Auf dem Sandstein-Sockel wird ein Abschied gefeiert, eine Befreiung. Tschüss, Wolf. Froh war man vor 184 Jahren, den Beutegreifer los zu sein. Wie man sich gegruselt hatte, wenn nachts sein Heulen zu hören war. Was bedeutet es, wenn Tiere in Gut und Böse eingeteilt werden? Wenn der Mensch eine Art ausrottet? Dass ein solches Denkmal auch gelesen werden kann als Mahnmal, wie sich radikale Eingriffe in die Natur auswirken – das war vor 50, 60 Jahren ein ziemlich abwegiger Gedanke, für eine Fünfjährige allemal.