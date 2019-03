Im algerischen Bürgerkrieg (1991–2002) bekämpften vor allem islamistische Gruppen die Regierung in Algier. Die Erinnerung an die Gewalt ist im Land bis heute sehr präsent, die Furcht vor einer Rückkehr radikaler Islamisten weitverbreitet. Tatsächlich bietet sich das Hinterland Algeriens als Rückzugsraum für dschihadistische Gruppen wie Al-Kaida im Maghreb an. Die Islamisten verdienen mit an den Schmuggelnetzwerken der Sahelzone und gelangen leicht an Waffen aus dem Nachbarland Libyen. Dennoch gibt es nur noch wenige Tausend gewaltbereite Islamisten in der Region. Dass sie wieder erstarken, ist wenig wahrscheinlich.

Erstens können die Gruppen kaum mit Unterstützung aus der Bevölkerung rechnen. Zweitens kann sich der Islamismus in Algerien kaum als Alternative zum bestehenden System präsentieren. Im Gegensatz zu Nachbarländern wie Tunesien und Libyen sind moderate islamistische Gruppen schon lange legal, haben aber kaum Einfluss auf das politische Geschehen. Drittens hat der mächtige Sicherheitsapparat des Regimes die Dschihadisten in Schach gehalten. Die Armee, mehr als eine halbe Million Soldaten stark, ist erfahren im Anti-Terror-Kampf, gut ausgebildet und noch besser ausgestattet. Algerien kauft jährlich Rüstungsgüter im Wert von mehreren Milliarden Dollar – auch in Deutschland. Der Staatsapparat kontrolliert zudem Moscheen, Koranschulen und religiöse Institutionen engmaschig. Der harte Kurs hat auch Gegenwind erzeugt, Algerien erlebte 2013 und 2015 zwei schwere Attentate von Islamisten. Doch eine Rückkehr der Dschihadisten, wie Anfang der Neunzigerjahre, kündigt sich dadurch noch nicht an.