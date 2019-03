Wenn Atakan Çelik sich auf dem Rasen seines FC Grün-Weiß Ingolstadt um die eigene Achse dreht, fühlt er sich umzingelt. Dann sieht der Präsident des kleinen Clubs nebeneinander aufragen: das Audi-Bildungszentrum, ein Audi-Parkdeck, das Audi-Servicecenter. Geht es nach dem Autogiganten, wird quer über den Fußballplatz bald noch eine Straße führen. Der Verein soll weichen. Damit Audi noch mehr Platz bekommt.

Audi und Ingolstadt sind eine Symbiose eingegangen, die vordergründig nur Gewinner kennt. Ingolstadt ist der Krösus unter den deutschen Großstädten. Geringste Arbeitslosigkeit (2018: 2,9 Prozent), höchster Durchschnittsverdienst (4.635 Euro brutto), rasantes Bevölkerungswachstum. Selbst im wohlhabenden Oberbayern ist Ingolstadt ein ungewöhnlicher Hort der Glückseligkeit. Quelle des Reichtums: der größte Arbeitgeber Audi. Gut 45.000 Angestellte hat der Autobauer an seinem Stammsitz, daran hängen noch einmal Tausende Jobs der Zulieferindustrie.

© ZEIT-GRAFIK

Wenn das Unternehmen an diesem Donnerstag seine neuesten Zahlen präsentiert, hofft Ingolstadt wieder mal auf hohe Gewinne – und entsprechende Gewerbesteuer.

Seit Mitte der Siebzigerjahre ging es bei Autobauer und Stadt parallel aufwärts. Stand die Marke mit den vier Ringen damals noch für biedere Mittelklasseautos, die in einer Provinzstadt gebaut wurden, ist Audi heute neben Daimler und BMW die Premiummarke und Ingolstadt Boomtown. Das Aufblühen dieser Stadt lässt sich entlang der Audi-Modelle erzählen – Audi 80, Audi 100, A4, A6, A8, Q7. "Das Unternehmen hat sich in Ingolstadt in den vergangenen 70 Jahren von einem kleinen Produktionsstandort zu einem globalen Unternehmen entwickelt", sagt Audi-Betriebsratschef Peter Mosch.

Der Fußball-Zweitligist FC Ingolstadt spielt im Audi-Sportpark. Bürger können im Audi Konfuzius-Institut Chinesisch lernen und pilgern jeden Sommer in den Klenzepark, um weltbekannte Künstler bei den Audi-Sommerkonzerten zu sehen. Eine Armada geleaster Audis quält sich durch verstopfte Straßen, vorbei an Linienbussen mit "Vorsprung durch Technik"-Werbung.

Was macht eine so starke Zentrierung mit einer Stadt? Und wird jetzt, wo Audi in der Dieselaffäre in Verruf geraten ist, umgedacht?

Audi ist so mächtig in der Region, dass nur wenige gegen die Dominanz aufmucken

Beim FC Grün-Weiß ist vom Glamour wenig angekommen. Von den Toiletten im Vereinsheim zieht Uringestank auf den Flur. In den Gängen bröckelt der Putz. Das Vorstandszimmer ist ein Kellerkabuff. "Es ist klar, dass hier alles irgendwann wegkommt. Deshalb haben wir lange nichts investiert", sagt Çelik.

Dabei ist der Club die sportliche Seele des Piusviertels, eines sozialen Brennpunkts im Norden Ingolstadts. Als polnische und ungarische Gastarbeiter 1953 den Verein gründeten, hatte die damalige Auto Union noch kein eigenes Werk hier, sondern produzierte Ersatzteile. Mit dem Erfolg fraß sich das Unternehmen immer weiter Richtung Zentrum – bis zum Fußballclub. Wenn Audi an seinen Plänen festhält, wird Grün-Weiß weichen müssen. So sind nun einmal die Kräfteverhältnisse in dieser Stadt.

Ein anderer wollte sich anlegen mit Audi, er weiß sogar genau, wann: 15. März 2015, ein Sonntagabend. Franz Schleicher, Inhaber des Folienproduzenten Buergofol, saß in seinem Ingolstädter Büro, und nur ein Gedanke sei ihm durch den Kopf geschwirrt: "Jetzt drehen die komplett durch da oben!"

Tage zuvor hatte ein CSU-Stadtrat Audi kritisiert. Den Beitrag des Unternehmens zum öffentlichen Nahverkehr nannte er "lächerlich". Die Antwort folgte prompt. Wenn das die Meinung der Ingolstädter sei, müsse man sich über den weiteren Ausbau des Standortes Gedanken machen, so Audis damaliger Personalvorstand Thomas Sigi in einer Stellungnahme. Verärgert schreibt Schleicher an jenem Sonntag einen Leserbrief an die Lokalpresse: "Audi hat durch seine Personalpolitik in Ingolstadt die mittelständischen Unternehmen ausgeblutet. (...) Ich habe schlicht keine Lust mehr, die Werkstätte für die Automobilindustrie zu sein."