Welche Fülle! So viel Jazz drängt in den Handel, dass niemand gezwungen ist, aus Mangel an Nachschub auch nur ein Album zweimal zu hören. Vom Streaming gar nicht zu reden. Herrliche Zeiten, zum Schwelgen wie zum Entdecken! Die Flut der Veröffentlichungen ist allerdings auch reißend: Wer kommt mit dem Hören noch hinterher? Und wer hätte noch den Überblick? Sitzen zwei Jazzkenner beisammen und erzählen sich, was sie gerade toll finden: Kennt der eine noch nicht mal dem Namen nach, was den anderen begeistert.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden