Wenn gefühlt alles den Bach heruntergeht, wenn immer weniger Deutsche wissen, wozu es Gewerkschaften gibt, Parteien, Parlamentarismus, Demokratie – und wenn von der SPD über den Katholizismus bis zur Automobilindustrie alle Großinstitutionen Vertrauen verlieren und so richtig keiner mehr weiß, was Deutschland im Innersten zusammenhält –, dann muss man die Deutschen einfach einmal daran erinnern, was gut läuft in Deutschland. Wo und wann sie eine Gemeinschaft sind, ein Volk. Und dass sie nicht nur eine Ansammlung von Insel-Existenzen darstellen.

