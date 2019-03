kam 1947 im kalifornischen San José zur Welt – die Stadt gilt heute als eines der wichtigsten Zentren des Silicon Valley. Der Enkel japanischer Einwanderer studierte Physik in Harvard und Berkeley und forschte unter anderem am Institute for Advanced Study in Princeton zur String-Theorie und Quantenfeldtheorie. Seit über 30 Jahren ist er Professor an der City University of New York; Bekanntheit erlangte er als Autor populärwissenschaftlicher Sachbücher – auf Deutsch erschienen zuletzt Die Physik der Zukunft. Unser Leben in 100 Jahren (2012) und Die Physik des Bewusstseins: Über die Zukunft des Geistes (2014, beide Rowohlt).