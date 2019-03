© llustration: Eva Revolver/Sepia für DIE ZEIT

Eva Stein, 24, ist Zweiradmechanikerin und lebt in Rüsselsheim.

Eigentlich habe ich zu spät angefangen mit dem Rennsport. Ideal wäre ein Alter von drei oder vier Jahren. Ich war 15, als es losging. Da waren hier in der Gegend "Racing Days", das fand ich cool, da wollte ich auch mal mitfahren. Mein Vater ist Motorradhändler. Dem bin ich so lange auf die Nerven gegangen, bis ich so eine Supermoto bekommen habe. Seitdem ist das mein Sport.

Auf der Supermoto fährt man zu 70 Prozent auf Asphalt und zu 30 Prozent im Gelände. Auf Asphalt sind viele schnell. Da war ich auch gut. Aber im Gelände habe ich extrem viel Zeit verloren. Deshalb haben wir uns noch eine reine Geländemaschine besorgt, um das besser zu trainieren. Es gibt auch Lehrgänge, aber ich habe mir das alles selbst beigebracht.

Beim Motocross starten alle zusammen. Da stehen 30 bis 40 Leute vor dem Startgatter. Der Kick dabei ist, dass du nicht weißt, wann das Gatter fällt – weil es ein Mensch ist, der das bedient und entscheidet. Und dann stehe ich da und bin extrem nervös, dann zucke ich auch mal mit der Kupplung. Hüpfe ich so zu weit nach vorn, kann es passieren, dass das Gatter auf mein Vorderrad fällt. Dann kann ich nicht starten.

Am Anfang habe ich noch zu viel nachgedacht. Inzwischen bin ich beim Fahren immer im Tunnel. In der Box steht jemand und hält beim Vorbeifahren eine Tafel hoch, mit meiner Position beispielsweise oder wie nah der Hintermann ist. Ich will einfach nur nach vorn kommen, überhaupt durchkommen. Beim Motocross kann man schon öfter stürzen im Rennen. Ich ärgere mich dann zwar, setze mich aber in der Regel sofort wieder auf die Maschine, um nicht zu viel Zeit und Plätze zu verlieren. Ich finde das Stürzen an sich nicht schlimm. Die Stürze passieren auch nur, weil ich an mein Limit gehe. Ich denke dann, das muss noch schneller und noch schneller – und dann läuft’s halt irgendwann schief.

Wir tragen neben der Panzerung und den Gelenkschützern nur Shirts. Im Matsch ist es nicht so schlimm, aber ein Hartboden kann ordentlich wehtun, und es gibt Schürfwunden. Zuletzt habe mir am Ellbogen eine tiefe Fleischwunde geholt. Da hat ein Blech im Kies gelegen, das da nicht hingehörte. Aber mein Motorrad lief noch, also fuhr ich weiter. Erst wenn das Adrenalin nachlässt, merkt man den eigentlichen Schmerz. Das musste dann genäht werden.

Es fahren hauptsächlich Männer, aber für Frauen ist das auch kein Problem. Ich bin ein Fan von Valentino Rossi. In die Moto GP, die Weltmeisterschaft, werde ich es leider nie schaffen. Dazu bin ich zu alt.

