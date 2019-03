DIE ZEIT: Luna, du bist die Hauptdarstellerin in dem Kinofilm Rocca verändert die Welt. Rocca ist ein besonderes Mädchen. Beschreib sie mal!

Luna Maxeiner: Rocca ist unter Wissenschaftlern aufgewachsen, weil ihr Papa Astronaut ist. Und sie verhält sich selbst wie jemand von einem anderen Stern: Sie ist sehr offen und sagt immer, was sie denkt. Ein bisschen frech ist sie auch, weil sie zum Beispiel den Schuldirektor duzt. Und sie macht immer, was sie will, auch verrückte Dinge.

ZEIT: Sie kommt zum Beispiel am ersten Schultag in einem alten Brautkleid. Ein freches Mädchen in lustigen Kleidern, das erinnert sehr an Pippi Langstrumpf ...

Luna: ... stimmt, die beiden sind sich ähnlich. Wenn Rocca und Pippi sich begegnen würden, wären sie ein sehr gutes Team.

ZEIT: Wie Pippi lebt Rocca allein. Glaubst du, Kinder könnten das hinkriegen?

Luna: Ich hab meine Eltern und Geschwister gern um mich. Ganz allein zu wohnen, fänd ich vielleicht zwei Tage lang cool, dann wäre es einsam. Was zu essen würde ich mir aber schon kochen können: Spaghetti und Kartoffeln mit Spinat. Oder ich würde Pizza bestellen.

ZEIT: Besonders an Rocca ist, dass sie keine Angst hat. In einer Szene droht ihr Ärger mit dem Direktor, und das ist ihr egal. Es würde nichts ändern, wenn sie Angst hätte, sagt sie.

Luna: Damit hat sie doch recht. Bei manchen Sachen ist Angst was Gutes, dann beschützt sie einen, damit man nichts Gefährliches macht. Von einem Hochhaus springen zum Beispiel. Aber oft ist Angst Quatsch.

ZEIT: Roccas Nachbarskinder im Film können sie nicht so gut verstehen wie du.

Luna: Weil die beiden ständig Angst haben. Ihre Mutter ist sehr ängstlich und streng. Dadurch sind auch die Kinder verunsichert. Denen steht die Angst irgendwie im Weg. Ich bin da anders. Wenn wir im Freizeitpark sind und Achterbahn mit Looping fahren, freu ich mich. Adrenalin find ich toll.

ZEIT: Springst du vom Dreier?

Luna: Ja.

ZEIT: Vom Fünfer?

Luna: Ja.

ZEIT: Vom Zehner?

Luna: Hab ich noch nie gemacht.

Zum Film Zum Film Roccas Vater ist Astronaut, deshalb wächst sie im Weltraumzentrum auf. Als ihr Papa ins All fliegt, muss Rocca zu ihrer Oma – in eine ihr fremde Welt. Bisher ist sie nicht mal zur Schule gegangen. Als die Oma einen Unfall hat, muss Rocca allein zurechtkommen. Kein Problem für die Elfjährige, die Flugzeuge landet, Wunden näht – und die Menschen um sich herum verändert.

ZEIT: Rocca landet sogar ein Flugzeug. Würdest du dich das auch trauen?

Luna: Ich hab für den Film ungefähr gelernt, wie man das macht. Wenn ich in so einer Situation wäre, würde ich es probieren. Klar, da sind tausend Knöpfe, aber man kann ja nichts schlimmer machen. Außer man landet falsch rum oder so. Aber das ist immer noch besser, als einfach abzustürzen.

ZEIT: Der Film heißt Rocca verändert die Welt, weil das Mädchen Obdachlosen hilft und sich gegen Mobbing einsetzt. Was würdest du in der Welt gern verändern?

Luna: Ich würde mich auch dafür einsetzen, dass nicht mehr so viel gemobbt wird. Bei uns kommen zum Beispiel Leute an die Schule, die das als Kind erlebt haben und erzählen, wie man sich da fühlt und wie man sich wehren kann. So etwas sollte es an allen Schulen geben.

ZEIT: Was hilft denn, wenn man gemobbt wird?

Luna: Dass jemand zu einem hält. Neulich wurde meine Freundin ausgegrenzt, da hab ich mich an ihre Seite gestellt. Wir waren zu zweit, und schon hat sich die Situation gelöst.

ZEIT: Hat dich das Mut gekostet?