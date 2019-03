Darf der das? Der Junge ist vielleicht zehn Jahre alt, trägt das Trikot von Real Madrid und streckt die Arme aus, als könne ihn die Bronzeskulptur, auf die er gerade geklettert ist, noch höher in den Himmel tragen. Die Skulptur heißt Der Vogel, ist von Joan Miró und findet sich in bester kunsthistorischer Gesellschaft. Plastiken von Hans Arp, Henry Moore, Victor Vasarely, so geht das kilometerlang weiter hier, an der Corniche von Dschidda, Saudi-Arabien. Und das Schöne: Im Schatten der Monumente haben ganze Familien ihre Teppiche ausgerollt. Campingstühle, wohin man schaut, Tupperdosen, Samoware und elektrisch betriebene Bobbycars. Kunst im öffentlichen Raum – wo hat sie je so wunderbar funktioniert?

Fast 40 Jahre ist es her, dass sich Saudi-Arabien dieses gar nicht museale Freiluftmuseum angeschafft hat. Fast 40 Jahre, die sich anfühlen können wie 400 Jahre. Denn was für ein Land ist das heute? Eines, das den Krieg im benachbarten Jemen vorantreibt und damit zugleich die größte humanitäre Katastrophe unserer Zeit. Eines, das einen Journalisten in Istanbul tötet und zerstückelt. Eines, in dem der de facto regierende Kronprinz neuerdings Kinos eröffnet und Frauen ans Steuer lässt, aber solche, die das gefordert hatten, hinter Gitter setzt. Was darf da die Kunst, was will sie, und wie verhalten sich saudische Künstler, wo doch die Umstände so düster sind und alle Welt das aus den Nachrichten weiß?

Wir sind nach Dschidda geflogen, um ein Kunstfestival zu besuchen, das das wichtigste des Landes ist, auch wenn es auf seiner eigenen Website kaum mehr über sich verraten will als den Eröffnungstermin. Doch Größeres als das in diesen Tagen während der Jeddah Art Week Gebotene, da ist man sich hier einig, wird es in Sachen zeitgenössischer Kunst in Saudi-Arabien wohl demnächst nicht mehr geben. Die zentrale Ausstellung des Festivals nennt sich Al-Obour, was so viel bedeutet wie "Überquerung, Überfahrt, Durchkreuzung".

"Die Kunstwerke in Al-Obour", so philosophiert dazu die saudische Kuratorin, "zeugen von der Idee, dass wir uns in einem ständigen Übergang befinden. Obour wohnt eine Reise inne, auf der wir Grenzen überschreiten." Das sind entweder gähnend leere oder ziemlich bittere Worte. Wenn man dabei an die Bilder denkt, die eine Überwachungskamera von Jamal Khashoggi auf seiner Grenzüberschreitung in den Tod gefilmt hat, dann ist es jedenfalls besser, man hat schon gefrühstückt.

Auf ihre Weise erscheinen auch die ausländischen Besucher der Art Week als Wanderer zwischen den Welten. Zum Beispiel dieser exklusiv auf saudische Kunst spezialisierte Sammler aus Amsterdam, der seinen Anzug mit bulligen Trekkingschuhen kombiniert, obwohl einen die Hitze umwirft, wo immer man die eisgekühlten Räume verlässt. Oder die Frau, die einen Kunstvideokanal im Internet betreibt und überall Visitenkarten verteilt. Mitarbeiter der Unesco, des französischen Kulturministeriums und der Louvre-Dependance in Abu Dhabi. Beim feierlichen Abendessen zeigt sich auch die Jeunesse dorée des nicht mehr ganz so goldenen saudischen Zeitalters: berühmte Filmschauspieler mit gepflegten Vollbärten und luxuriösen Turnschuhen, Frauen, die in ihren delikat kolorierten Abajas nicht nur aussehen wie Prinzessinnen, sondern manchmal auch welche sind. Und die Künstler natürlich.

Wer allerdings gedacht hätte, man könne unbeschwert mit ihnen ins Gespräch kommen, lernt schnell, dass man hier besser keine Fragen stellt, die nach Journalistenfragen klingen. Niemand möchte sein Herz ausschütten. Einer erklärt uns ganz offen den Grund der allgemeinen Vorsicht: Der Unterschied zwischen dem eingeflogenen Reporter und ihm sei im Wesentlichen, dass sich der Reporter schon bald wieder gemütlich zu Hause wiederfinden werde, er selbst aber, wenn er nicht aufpasse, im Verhör. Er spreche da aus Erfahrung.