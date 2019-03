© Oriana Fenwick für DIE ZEIT

Ich boxe nicht. Zu schmächtig, zu kurzsichtig, zu feige: Ich wäre kein Gegner im Ring, ich wäre Opfer. Aus heute nicht mehr nachvollziehbaren Gründen bin ich vor Jahren trotzdem mit einem Boxzirkus durch das australische Outback getingelt. Als Würstchenbudenaushilfe und Fahrer. Wir rumpelten in alten Lkw durch die Wüste und bauten jedes Wochenende eine Art Zirkuszelt auf. In dem droschen anschließend Boxer und Farmarbeiter aufeinander ein. Meist kamen um die 80 Leute, aber einmal gastierten wir auf einem Festival, da waren plötzlich 3.000 da, und alle waren sehr betrunken. Der Chef der Boxtruppe gab uns T-Shirts, damit wir uns im Gedränge finden konnten: leuchtend grün, mit "Proud Member of Brophy’s Boxing Troupe"-Logo. Meins war zwei Nummern zu groß.

Stefan Nink hat mehr als 30 Reisebücher geschrieben. Hier gibt er in loser Folge im Wechsel mit Thilo Mischke seine Tipps und Erfahrungen weiter

Kann man auf Reisen das falsche T-Shirt tragen? Natürlich. Etwa aus ästhetischen Gründen. Wer in einem Pariser Restaurant mit einem "I hiked to Machu Picchu"-T-Shirt auftaucht, das auch noch über dem Leib spannt, muss sich nicht wundern, wenn kein Tisch frei ist, und nein, auch morgen nicht. Wirklichen Schaden richten solche Poser-Shirts in der Regel aber nicht an. Vorsichtig sein sollte man eher mit Modellen, deren Bierglas-Klo-Busen-Motive Anstoß erregen könnten, in arabischen Ländern zum Beispiel. Auch das lustige "Shut up, I’m Irish!"- Shirt zieht man in einem Liverpooler Hafenarbeiterpub besser nur dann an, wenn man mit vielen fremden Menschen lange diskutieren möchte.

Und schließlich gibt es die Shirts, mit denen man sich richtig Ärger einhandeln kann. Eine britische Urlaubs-Airline hat neulich 20 Frauen von Bord gewiesen, die für den Flug nach Magaluf "Bitches on Tour"-Shirts angezogen hatten: Die Besatzung hielt den Slogan für anstößig, weil Kinder an Bord waren. Schlimmer erging es einem Fußballfan in Abu Dhabi, der ein Trikot der Nationalmannschaft von Katar trug. Was in Abu Dhabi verboten ist. Was der Mann nicht wusste. Er wurde trotzdem verhaftet. Genauso wie der Bali-Urlauber mit Hammer-und-Sichel-Motiv auf dem Shirt. In Indonesien sind kommunistische Motive illegal. Nebenbei: auch in Lettland. Auch in Estland.

Ach ja. In Asien sind übrigens gerade T-Shirts mit westlichen Slogans beliebt. Allerdings scheinen weder ihre Designer noch ihre Besitzer die englische Sprache wirklich zu beherrschen, anders lässt sich nicht erklären, warum chinesische Hutzelgroßmütterchen mit "Wish you were beer"-Shirts über den Markt schlurfen, Kinder "Mickey Mouth"-Hemdchen tragen und nachdenkliche Studentinnen Tops mit "Think less, stupid more"-Schriftzug. Andererseits: Wer von uns weiß schon, was die chinesischen Schriftzeichen auf dem T-Shirt vom Nachtmarkt in Bangkok bedeuten?

Bei meinem "Proud Member of Brophy’s Boxing Troupe"-Shirt war die Botschaft hingegen eindeutig. Befand gleich morgens ein Zwei-Meter-Schrank an der Bar. "Let’s do it right here", meinte er, rülpste und wickelte die Hemdsärmel hoch. Zum Glück stand ein Fenster offen. Boxen kann ich nicht, weglaufen aber ganz gut.