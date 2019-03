In den Bahnhöfen der nördlichen deutschen Großstädte, auf Gleis 5 des Hamburger oder im Tiefgeschoss des Berliner Hauptbahnhofs, steht manchmal ein Zug, der mit den anderen nichts gemeinsam hat. Inmitten der weißen ICE-Kapseln mit ihren aerodynamisch geformten Lokomotiven, die auf das Startsignal lauern wie ein Sprinter im Block, wirkt seine klobige Gestalt wie aus der Zeit gefallen. Einer der hellblau-weiß gestrichenen Waggons hat größere, panoramaartige Fenster, und wenn man vom Bahnsteig aus durch sie hindurchblickt, sieht man eine Reihe runder Tischlampen, mit silbernem Sockel, die ein wenig an die berühmte Bauhaus-Leuchte Wilhelm Wagenfelds erinnern. Ihr Licht fällt auf weinrot gedeckte Tische und breite Klappsessel fast in derselben Farbe.

Es ist dieser Anblick, der die einzigartige Atmosphäre des tschechischen Eurocity ankündigt. Viermal am Tag fährt der Zug im Moment zwischen Hamburg und Prag. Mit dem Eintritt in den Speisewagen ist jedes Mal ein Gefühl des Aufbruchs verbunden, so kurz und profan die Reise auch sein mag; das weinrote Interieur, die Glasvitrine zwischen Gastraum und Küche mit den aufgereihten Wein-, Sekt- und Pepsi-Cola-Flaschen (eigentümlicherweise noch mit dem alten Logo versehen) strahlen eine Großzügigkeit aus, die dem Passagier das Gefühl gibt, alles sei plötzlich möglich. Berlin, Dresden, Prag; warum nicht gleich weiter nach Wien, über den Balkan nach Belgrad, Richtung Istanbul oder Odessa? Die Zauberkraft dieses Ortes überblendet die eigene Reise mit den Eisenbahn-Bildern der Literatur; im Speisewagen des tschechischen Eurocity lebt eine Ahnung vom alten Orient-Express weiter, wie er in den Romanen Graham Greenes und Agatha Christies beschrieben ist, von Jonathan Harkers Abenteuern, der zu Beginn von Bram Stokers Dracula von München aus nach Transsilvanien aufbricht. Wenn der abgedichtete Innenraum des ICE Zeit und Raum komprimiert, auf das reine Jetzt, dessen möglichst rasche Überwindung der Passagier herbeifiebert, geschieht hier das genaue Gegenteil: In diesem Speisewagen weitet sich augenblicklich das Herz, und im Schein der silbernen Leuchten entstehen Vorstellungsbilder von fernen Orten.

Die Ausstattung des Zuges bliebe aber nur romantische Kulisse, wenn das Essen nicht so gut wäre. In den großen Eisenbahn-Romanen des frühen 20. Jahrhunderts waren es ja immer die Beschreibungen der Speisen, die besondere Sehnsucht auslösten, das "Kalbsgericht au Talleyrand" zum Burgunder-Wein in Greenes Orient-Express, der "delikate Frischkäse", den Hercule Poirot am Ende eines aufwendigen Menüs zwischen Sofia und Belgrad serviert bekommt, bevor sich die Nachricht des toten Passagiers im Zug verbreitet, die "Hors d’œuvres" und die verschiedenen "Schüsseln" der Hauptgerichte, die Felix Krull – als "Marquis de Venosta" verkleidet, auf dem Weg nach Lissabon – kaum anrührt, weil ihn die naturkundlichen Referate seines Tischgenossen so faszinieren. Gerade diese Fantasien früherer Speisewagen-Menüs steigern auch die Trostlosigkeit bei jedem Besuch eines ICE-Bordrestaurants, beim Blick auf die Vakuumbeutel mit Linseneintopf oder Hühnerfrikassee, die in der Mikrowelle aufgewärmt und auf die Teller bugsiert werden.

Wie anders die Lage im tschechischen Eurocity: Hier wird tatsächlich richtig gekocht. Wenn man das Zugrestaurant durch den kleinen, Bar-artigen Vorraum betritt, kann man in der offenen Küche die Herdplatten und die Pfannen erkennen, in denen der Koch gerade die Bratkartoffeln schwenkt oder das Wiener Schnitzel zubereitet. (Neben ihm liegt ein kariertes Geschirrtuch, auf dem die frischen Zutaten ausgebreitet sind.) Nach Auskunft der tschechischen Speisewagengesellschaft sind die elektrisch betriebenen Herde nicht, wie man denken könnte, an einen älteren Zugtyp oder an ein bestimmtes Tempolimit gebunden. Der Eurocity zwischen Prag und Hamburg fährt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 200 Stundenkilometern, ist also nur wenig langsamer als die ICEs, und die Küchen könnten nach feuerpolizeilichen Maßgaben genauso gut auch in den deutschen Speisewagen installiert werden.

Auf der Karte stehen die Klassiker der böhmischen und der k. u. k. Küche, neben dem Schnitzel auch das berühmte "Svickova", ein Lendenbraten mit Rahmsoße, Serviettenknödel und Preiselbeeren, eine hausgemachte Gulaschsuppe, die dieses Attribut verdient, und erstklassige Palatschinken. Besondere Erwähnung muss natürlich auch der Gurkensalat in der kleinen Glasschüssel finden, der nach tschechischer Art zubereitet wird, mit viel Zucker im Dressing. Getrunken wird ab nachmittags meistens Pilsner Urquell vom Fass, in großen bauchigen Gläsern; der Espresso könnte auch aus einer italienischen Osteria stammen. Alles in allem ist das tschechische Zugrestaurant einer der letzten Orte, an denen das serviert wird, was man mit dem sehnsuchtsvoll aufgeladenen Begriff der "Hausmannskost" bezeichnet, und es ist folgerichtig, ja sogar notwendig, dass darüber keinerlei Aufhebens gemacht wird.