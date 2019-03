Es hätte etwas Harmloses werden können, angerührt mit warmem Bioquinoa. Das Buch Zur Welt kommen entstand an einem Berliner Küchentisch: Ein Paar denkt da über das Elternsein nach, konventionell als Frau und Mann, Mutter und Vater, zwei Akademiker, der Untertitel kündigt leutselig ein "philosophisches Abenteuer" an. Die Autorin ist aber die Philosophin Svenja Flaßpöhler, der Autor ist Florian Werner, Literaturwissenschaftler, Tierkenner, und so ist doch nichts Harmloses daraus geworden.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden