Joachim Scherber (Name geändert) ist noch nicht bereit, seinem Arzt zu begegnen, dem er so lange vertraut hat. Was Anfang Februar im Sitzungssaal 124 entschieden wird, verfolgt er nur aus der Ferne. Sein Arzt muss sich vor dem Berliner Landgericht verantworten. Der Vorwurf einer Patientin: Er habe eine Diagnose erfunden, um die Kosten der folgenden Behandlung abrechnen zu können. Deswegen soll er Schmerzensgeld zahlen. Es ist das erste Verfahren, dem weitere folgen werden. Inzwischen sind mehr als ein Dutzend Betroffene bekannt, die sich auch wehren wollen. Einer von ihnen ist Scherber.

