Zwei Stunden bevor sich die Bilder des einsamen Wolfs in die Köpfe der Kinder brennen, ist die Stadt Christchurch erfüllt von jugendlicher Hoffnung. Am vergangenen Freitagmittag versammeln sich Tausende Schüler auf einem Platz im Zentrum, sie halten selbst gebastelte Transparente in die Höhe, auf einem steht: I’d be in School if the earth was cool, "Ich wäre in der Schule, wenn die Erde kühler wäre". Die Jugendlichen demonstrieren für den Klimaschutz, wie so viele andere Schüler überall auf der Welt an diesem Tag. Für Christchurch ist es der erste "Fridays for Future"-Protest überhaupt.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden