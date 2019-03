Die Autorepublik Deutschland hatte jahrelang eine feste Adresse, auf die Verlass war, Behrenstraße 35, mitten in Berlin. Dort residiert im sogenannten Markgrafenpalais der Verband der Automobilindustrie (VDA). Auf seiner eigenen Homepage beschreibt der Verband, was diese Branche hierzulande stark macht. "In Deutschland wurde das Automobil erfunden. Und hier wird es mit Leidenschaft und Ingenieurskunst immer wieder neu erfunden."

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden