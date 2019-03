Auf einmal will es niemand gewesen sein. Nicht einmal Jörg Kukies, der Staatssekretär von Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Kaum haben Commerzbank und Deutsche Bank endlich offiziell bestätigt, dass sie miteinander über eine mögliche Fusion verhandeln, wird Kukies am vergangenen Montag bei einer Konferenz in Frankfurt dazu gefragt, und er sagt nur: "Wir nehmen die Entscheidung der Vorstände zur Kenntnis. Wir stehen mit beiden Seiten in Kontakt."

Diese Antwort grenzt an eine Beleidigung der Intelligenz seines Publikums. Jörg Kukies hat vor seinem Wechsel nach Berlin jahrelang als Investmentbanker gearbeitet. Er geht in den Frankfurter Banktürmen bis heute ein und aus. Er hat – das geht aus einem amtlichen Schreiben des Ministeriums an den Haushaltsausschuss hervor – im Auftrag der Bundesregierung hochrangige Vertreter beider Institute in den vergangenen Monaten fast zwei Dutzend Mal getroffen, um "strategische Optionen" zu besprechen. Wenn irgendjemand weiß, was die Banken vorhaben und was davon zu halten ist, dann ist es Jörg Kukies. Und wenn irgendjemand weiß, dass es hier nicht nur um die Entscheidung von Vorständen geht, sondern um eine politisch gewollte Fusion, dann ist es auch er.

Kukies darf das aber offenbar nicht sagen. So wie überhaupt von Berliner Spitzenpolitikern auf einmal erstaunlich wenig zu hören ist – und zwar genau seit Ankündigung der Fusionsgespräche am Sonntag, an deren Zustandekommen die Bundesregierung maßgeblich beteiligt war.

Die Kanzlerin? Erklärt die Sache zu einer "privatwirtschaftlichen" Angelegenheit.

Der Wirtschaftsminister? Möchte die Entscheidungen "den Betroffenen selbst" überlassen.

Der Finanzminister? Erwähnt die Fusion nicht einmal, als er am Montagnachmittag in Berlin eine Rede hält.

Offenbar hat die Regierung erkannt: Ihr Fusionswunsch kann politisch teuer werden

So viel Zurückhaltung und geradezu lehrbuchgemäßes Vertrauen in den Markt ist neu in der Sache. Bislang war es ganz anders. Olaf Scholz war kaum im Amt, als er im vergangenen Jahr verkündete, Deutschland brauche ein "starkes, weltweit agierendes Geldinstitut", um international mithalten zu können. Er sprach sich mehrfach für eine "Industriepolitik" auch für Banken aus. Und Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat die Deutsche Bank in seinem nur wenige Wochen jungen industriepolitischen Grundsatzpapier sogar explizit als schützenswerten nationalen "Champion" erwähnt.

Woher kommt die plötzliche Zurückhaltung?

Offenbar haben die Minister erkannt, dass unangenehme politische Konsequenzen haben kann, was sie da seit Monaten vorantreiben. Denn schon gibt es laute Gegenwehr: wegen der Arbeitsplätze, die verloren gehen würden; wegen möglicher Kosten, auch für den Staat als Anteilseigner der Commerzbank. Und dann ist da noch die Systemfrage: Ist eine größere Bank nicht auch eine Gefahr für den Staat? Schließlich kann sie ihn im Krisenfall leichter zwingen, sie zu retten. Die Finanzkrise hat gezeigt, wie erpressbar die Politik dann ist – und genau das wollte sie danach unterbinden.