CO₂-Emissionen : Man schützt das Klima am besten, indem man kinderlos bleibt, 58,6 Tonnen CO₂ pro Jahr lassen sich so einsparen, heißt es. So ein Unsinn!

Ein Flugzeug fliegt über Blütenbäume in Bulgarien © Hristo Rusev/NurPhoto/Getty Images