In der Nacht auf den 27. Oktober 2007 spukte es gewaltig in Deutschland. Tausende junge Hexen und Zauberer geisterten durch die Städte, alle auf der Jagd nach einem Buch: Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Der letzte Band der Reihe um den Zauberer durfte von Mitternacht an verkauft werden. Viele Buchläden hatten deshalb ausnahmsweise geöffnet. Schon am ersten Tag gingen mehr als eine Million Bücher weg. Bald zwölf Jahre ist das nun her, und noch immer ist die Harry Potter-Reihe mit gut 500 Millionen in der ganzen Welt verkauften Exemplaren ein Bestseller.

Bestseller, das ist englisch und bedeutet in etwa "am besten verkauft". Ein Bestseller-Buch ist also eins, das viele Menschen gekauft haben. Um herauszufinden, welche Bücher das sind, wird in mehr als 6.500 Buchläden und Online-Shops in ganz Deutschland jeden Tag gezählt, was die Kunden zur Kasse tragen. Aus all diesen Zahlen kann man Listen zusammenstellen – so ähnlich wie die Charts für Musikstücke.

Einmal im Monat findest du auf dieser Seite nun die ZEIT LEO-Bestsellerliste. In der stehen die zehn am besten verkauften Romane und Sachbücher des Monats für Kinder zwischen 5 und 13 Jahren. Dazu wird sich immer eine Mutter oder ein Vater mit ihrem Kind übers Lesen unterhalten. Und ein Buchhändler empfiehlt zwei Bücher, die ihn so richtig begeistern.

Aber wer interessiert sich überhaupt für solche Bestsellerlisten? Und hast du etwas davon?

Ja, sogar wenn du gar nicht gerne liest. Denn die Bestsellerlisten erzählen dir etwas über die Welt. Dort landen nämlich die Bücher, die nicht nur gerade viel gekauft (und vermutlich auch gelesen) werden, sondern über die auch viele sprechen. Zum Beispiel auf dem Pausenhof des Lise-Meitner-Gymnasiums in Maxdorf in Rheinland-Pfalz. Bei Maren aus der 5E ist gerade Die Schule der magischen Tiere angesagt. "In dem Buch können die Tiere mit den Menschen reden. Das finde ich total schön", sagt Maren. "Ich mag Bücher mit Hexerei und Magie." Sie liest die Reihe gemeinsam mit zwei Freunden, erzählt Maren. "Mit den beiden kann ich mich immer austauschen: über das, was in den Geschichten passiert, aber auch wann die nächsten Bände rauskommen." So wie Maren und ihre Freunde lesen und reden viele Kinder in Deutschland über die magische Buchreihe. Mittlerweile gibt es zehn Bände, von denen mehr als zwei Millionen Exemplare verkauft wurden. Maren und ihre Freunde sind also Teil einer riesigen Fangemeinde – zu der ja vielleicht auch du gehörst.

Richtig bedeutsam sind die Zahlen hinter den Bestsellerlisten für die Autoren und die Verlage. Denn wer gut verkauft, verdient gut. Alice Pantermüller hat insgesamt 3,6 Millionen Bücher ihrer Lotta-Leben-Reihe verkauft. Sie kann vom Bücherschreiben leben. Davon träumen die meisten Autoren. Viele haben eine zweite Arbeit, weil das Bücherschreiben allein nicht reicht.

Denn von dem, was ein Kunde für ein Buch bezahlt, bekommt der Autor nur einen kleinen Teil, oft weniger als einen Euro. Der Rest des Geldes geht an den Händler und an den Verlag, der aus dem Text eines Autors überhaupt erst ein Buch macht.

Klar, dass auch die Verlage es gut finden, wenn ihre Bücher zu Bestsellern werden. Dadurch nehmen sie mehr Geld ein, werden bekannter und auch mächtiger. Von Gregs Tagebüchern wurden allein in Deutschland 18 Millionen Exemplare verkauft. Weltweit sind es sogar mehr als 200 Millionen. Wenn etwas so erfolgreich ist, gibt es schnell viele Nachahmer: Seit Harry Potter erscheinen viel mehr Bücher mit Magie, seit Greg erzählen Autoren ihre Geschichten als Comicroman.

Bestseller verkaufen sich übrigens nicht immer in Millionenhöhe. Es gibt keine feste Zahl, ab wann ein Buch ein Bestseller ist. Der erste Band der Animox-Reihe um die Tierwandler wurde bisher zum Beispiel "erst" gut 100.000-mal gekauft – und zählt trotzdem zu den Bestsellern wie Harry und Greg.

Mit dem Geld, das ein Verlag durch Bestseller einnimmt, kann er aber auch noch etwas anderes tun: Geschichten herausbringen, die vielleicht nicht so viele lesen wollen. Im vergangenen Jahr sind gut 9.500 neue Bücher für Kinder und Jugendliche in Deutschland erschienen. In welchem Buchladen soll für die alle Platz sein? Ernste Geschichten über Flucht und Krieg, Verliebtsein oder den Tod können grandios sein und berühren. Wenn sich im Buchladen aber schon 13 Bände von Gregs Tagebuch stapeln, daneben die DVDs mit den Filmen liegen und alles mit Greg-Luftballons und Greg-Masken dekoriert ist, haben es solche anderen Bücher schwer, gesehen zu werden. Zugleich liegt es aber auch an den bunten, lustigen und actionreichen Büchern im Rampenlicht, dass es die anderen Geschichten überhaupt gibt.

Was für Bücher du magst, davon hat eine Liste aber keine Ahnung. Laura, die mit Maren in eine Klasse geht, holt sich Tipps lieber von ihrer besten Freundin: "Die kennt mich seit dem Kindergarten und weiß, was mir gefällt", sagt Laura. Ihr Klassenkamerad David fragt seinen Bruder. "Wir lesen beide ähnlich dicke Bücher, damit wir ungefähr gleichzeitig fertig werden und dann tauschen können", sagt David. Gerade liest er Percy Jackson und sein Bruder Harry Potter.

Dass es sich manchmal auch lohnt, nicht auf Bestsellerlisten zu schauen, dafür ist übrigens ausgerechnet Harry Potter ein gutes Beispiel. Das erste Buch wollte anfangs kein Verlag haben. Es sei zu dick, hieß es. Und überhaupt, ob Kinder so eine Zauberergeschichte mögen würden? Wie sehr die Erwachsenen vor mehr als 20 Jahren danebenlagen, wissen wir inzwischen. Sie haben Harry aber auch nicht groß gemacht. Das waren lauter junge Potter-Fans, die einander begeistert von den Geschichten erzählt haben und später verkleidet losgezogen sind.

Wer weiß, vielleicht schlummert ja gar nicht weit von dir entfernt in einem Buchladen oder einer Bibliothek ein neues Buch, das bald ein Bestseller wird und das Kinder in 20 Jahren noch lesen werden. Und vielleicht kannst du dann sagen, dass du es schon vor allen anderen gelesen hast.

Kinderbücher: Das lesen jetzt alle © Oetinger, Arena, Baumhaus, Carlsen

1 Aimee Carter: Animox (5) – Der Flug des Adlers Oetinger 2019; 336 S., 15,– €; ab 10 Jahren

2 Alice Pantermüller: Mein Lotta- Leben (15) – Wer den Wal hat

Arena 2019; 160 S., 9,99 €; ab 9 Jahren

3 Jeff Kinney: Gregs Tagebuch (13) – Eiskalt erwischt!

Baumhaus 2018; 224 S., 14,99 €; ab 10 Jahren

4 Margit Auer: Die Schule der magischen Tiere (10) – Hin und weg!

Carlsen 2018; 272 S., 12,– €; ab 8 Jahren

5 Katja Brandis: Woodwalkers (6) – Tag der Rache

Arena 2019; 368 S., 14,– €; ab 10 Jahren

Kinderbücher: Das lesen jetzt alle © Thienemann, Oetinger, Guiness World Records, Carlsen

6 Michael Ende/Wieland Freund: Rodrigo Raubein und Knirps, sein Knappe

Thienemann 2019; 208 S., 17,– €; ab 6 Jahren

7 Kirsten Boie: Vom Fuchs, der ein Reh sein wollte

Oetinger 2019; 192 S., 16,– €; ab 6 Jahren

8 Otfried Preußler: Krabat

Thienemann, Neuauflage 2016; 256 S., 8,95 €; ab 12 Jahren

9 Guinness World Records 2019

Ravensburger 2018; 256 S., 19,99 €; ab 8 Jahren

10 Charlotte Habersack: Bitte nicht öffnen (1) – Bissig!

Carlsen 2016; 240 S., 9,99 €; ab 8 Jahren