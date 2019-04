Alsbald wird Rigoletto den Grafen von Monterone lächerlich machen, aber an Bus 2 funktioniert das Licht immer noch nicht. Liebe Güte. Ist doch aufregend genug, so eine Fahrt in die Staatsoper, da braucht es nicht noch so was. Die Senioren werden unruhig. Peter, tu doch was. Was denn? Irgendwas. 40 Minuten. Der Rigoletto. Peter! Wird schon, brummt Peter, und siehe da, Fahrer 2 meldet Entwarnung, meldet wieder Licht an Bus 2. Ist geworden, hat Peter ja gesagt. Na, das kann was werden heute. Die Haltestelle an der Willinghusener Landstraße, an der eben noch 150 betagte Damen und Herren standen, schwatzten, froren, ist da schon wieder verwaist. Dort der Friseurladen Bernd Loll, danach die Fahrschule Martin Lotz. Barsbüttel bei Hamburg, hier haben Läden keine verrückten Namen. Hier reicht es, wenn ein Laden heißt wie der, dem er gehört. Doppelhaushälftengeruhsamkeit.

Drei Busse hat Peter für heute beim Touristikunternehmen Niemeyer vorbestellt, er selbst fährt im ersten mit. Das ist der Premium-Bus, ruft er ins Mikrofon, die Mitreisenden lachen. Peter gibt jetzt den Rentneranimateur, aber eigentlich ist Peter nur Peter. Peter, der Möglichmacher. Petertudochwas. Einmal mehr hat er sie zusammengebracht, seine Truppe, auf den Weg in die Staatsoper, als Mitglieder der Hamburger Volksbühne. Wir werden gleich die Planung für das neue Jahr ausgeben, das macht Lutz, sagt Peter. Lutz, du machst das doch? Ankreuzen, Teilnahme nein, Teilnahme ja und so weiter und sofort, ruft Peter.

Die Hamburger Volksbühne wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Das ist beachtlich genug, aber noch dazu ist sie mit 23.500 Mitgliedern eine der größten Besucherorganisationen der Republik. Kultur für alle war von jeher Ziel des Vereins, das Motto ist längst in einen schmissigen Slogan gegossen: Ein Abo, alle Theater. Damals, im sowieso beachtlichen Aufbruchsjahr 1919, sollte Theater nicht länger Privileg des Bürgertums sein, sondern sich in allen Schichten verankern. Besonders beim einfachen Arbeiter ankommen, der bis dato keine Freizeit gekannt hatte. Vergünstigte Karten versprach man ihm und hielt Wort. Die Volksbühne wurde ein Erfolgsmodell, auch nach 1945 wieder. In den Fünfzigerjahren gab es gar einen Mitgliederaufnahmestopp, so immens war der Sturm auf ihre günstigen Tickets. 2019 wird dieses Jubiläum der Volksbühne, die mittlerweile als InKultur firmiert, üppig begangen. Mit Konzert in der Elbphilharmonie und Sonderaufführung im Schauspielhaus, im Beisein der Honoratioren der Stadt. Viel wurde darüber berichtet, aber nur wenig über die, denen sich die Langlebigkeit der Volksbühne verdankt: die Mitglieder, die 23.500.

Wo ist Peter? Fragt Ingo, der Busfahrer, nach hinten.

Zählt durch, antwortet Lutz, der Zettelverteiler.

Zählt er oder schätzt er?

Höhöhö. Hör mir auf.

Man muss diese kleinen Dialoge genauso aufschreiben, wie sie sich im Bus begeben, ist ja längst großes Figurentheater hier drinnen, während draußen das gar nicht mal schöne Speckgürtel-Hamburg vorbeiwischt. Tankstellen und Drive-ins, das Einkaufscenter Jenfeld, an der Apotheke links, bei Miesner Übergrößen rechts. A 24. Gelöste Stimmung, auch sektbedingt, vier Flaschen je Reihe, Rotkäppchen, die kleinen. Kriegste Rotköppchen von, frotzelt einer hinten. Die Flaschen sind von der Volksbühne gesponsert, weil nicht nur die ihr Jubiläum feiert, sondern auch diese Barsbütteler Gruppe hier. Zehntes Jahr, 60. Fahrt. Schätzungsweise. Die erste Fahrt: 27. März 2009, Altonaer Theater, Kleiner Mann, was nun? Peter, mit ganzem Namen Peter Frank, hat die Gruppe gegründet. Damals waren sie 34 Leute.