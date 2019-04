Hamburg wächst, und die Hamburger kriegen mehr Kinder. Allein in diesem Sommer kommen gegenüber dem letzten Jahr 762 Schulanfänger hinzu, genug für neue 36 Klassen. Die Folge: In den Schulen wird es eng. In allen Bezirken sind neue Schulgebäude geplant oder schon in Bau, zudem werden viele Schulen ausgebaut. Dagegen wehren sich Eltern. An der Max-Brauer-Schule in Ottensen ist eine Protestbewegung gegen eine Schulerweiterung entstanden. Der Elternrat fürchtet, die Schule werde zu groß, zu unübersichtlich und der Platz für die Einzelnen zu knapp.Wie die Stadt ihre Schulen ausbaut, steht im Schulentwicklungsplan. Die letzte Fassung stammt von 2012 und galt damals unter Finanzexperten als überdimensioniert. Inzwischen sagen Kritiker das Gegenteil: Die Stadt habe sich zu spät auf die wachsenden Schülerzahlen eingestellt. Es diskutieren: Ties Rabe (Schulsenator, SPD, vormals Lehrer, Thomas Neitzel (hat sich in der Elternkammer engagiert), Stephan Kufeke (Grundschulleiter im Ruhestand) und Carola Abts (Elternrat der Max-Brauer-Schule).



