Frühjahrsputz klingt verstaubt. Ich nenne es: sauber machen. Und ich liebe es. Das Sinnvollste, was sich innerhalb von drei Stunden erledigen lässt. Glaubt mir natürlich niemand. Daher führe ich es hier gern mal vor. In der Regel beginne ich mit dem Bad, das hat es in meinem Haushalt immer nötig. Zunächst wird alles, was lose herumsteht, aus dem Weg geräumt. WC-Reiniger, Scheuermilch, Allzweckreiniger, Schwammtücher, Mikrofasertücher, Gummihandschuhe und Haushaltsrolle liegen bereit, und los geht’s, auf die Zehenspitzen, auf die Knie, in die Vorwärtsbeuge und in den Kriechgang.

Meine Gegner sind Schmutzränder, Flecken, Schlieren, triefelige Rinnen. Schon gurgelt, schäumt und spritzt es, und während ich mit der Bürste unter den Rand des Klobeckens fahre, um die letzten Widerstände aufzulösen, fallen mir die Schilder ein, mit denen jetzt auf öffentlichen Toiletten deren korrekte Benutzung vermittelt wird. Braucht’s das?

Weiter. Der Spiegel ist fast blind vor Zahnpastaspritzern. Richtig feste ran muss ich an der Duschwand, die Kalkablagerungen sind hartnäckig, aber ich bin hartnäckiger. Schön nachpolieren, feste – ja! Jetzt glänzt das Glas. Der Boden kommt zum Schluss dran, ich liebe die schillernden Seifenblasen im Eimer, wische zweimal feucht mit Fluten von Lauge. Leere danach voller Genugtuung die schwarze Brühe aus dem Eimer.

Ich könnte jetzt weitermachen mit dem Wohnzimmer, aber ich nutze die Pause für eine Werbeunterbrechung. Putzen hat hierzulande ein schlechtes Image. Genauer, ein miserables. Was sein Prestige betrifft, rangiert das Putzen weit hinter sämtlichen anderen Alltagsbeschäftigungen. Wenn ich stundenlang ein kompliziertes Menü zubereite oder drei Tage lang im Garten wühle, sind das Arbeiten, deren Ergebnisse nicht lange bestehen. Sie werden trotzdem lauthals bewundert und anerkannt. Aber wehe, wenn ich begeistert mit dem Scheuerschwamm hartnäckigste Fettpartikel auf dem Küchenfußboden entferne. Kopfschütteln ist noch die netteste Reaktion. Kommt auch vor, dass man mir das Etikett "neurotisch" verpasst.

Warum eigentlich?

Warum wird das Putzen entweder delegiert oder lustlos erledigt und als Zeitverschwendung betrachtet?

Dazu gibt es einige interessante Theorien. Unsere Ablehnung etwa dem Staub gegenüber könnte damit zu tun haben, dass wir selbst eines Tages in kleinste Materie zerfallen und dann durch den Kosmos treiben. Wer will daran schon gern erinnert werden? Schmutzpartikel in Form von Haaren, Hautschüppchen, Schweißrückständen sind nichts weiter als ein Stück Eigenproduktion ... Und schon schaut der alte Freud durch die Badezimmertür, wo das Reinliche und die Körperausscheidungen aufeinandertreffen. Die Psychoanalyse sagt, dass eine übertriebene Reinlichkeitserziehung in der Kindheit beim Erwachsenen zu heftigster Schmutz- und Kot-Abwehr führt. Das gilt als Zeichen einer misslungenen Lösung von der analen Entwicklungsphase. Ekel und Abwehr fallen allerdings höchst individuell aus.

So, das Wohnzimmer. Erst wird gelüftet, dann durchgesaugt, danach kommt die Feinarbeit. Wie ich die kleine Düse des Staubsaugers schätze! Hinein damit unter die Sofakissen, zwischen Lehne und Rückenteil. Die Kissen ausgeklopft, und wer hat da wieder die Krümel unter dem Teppich verschwinden lassen? Die Tulpen sind schon zu Pergament mutiert, raus damit; den Tisch einmal leer geräumt und abgewischt; und schnell übe ich noch meine Ballerina-Qualitäten, indem ich oben auf der Leiter den Spinnweben den Garaus mache. Wie konnte ich sie letztes Mal übersehen? Das Fensterputzen übrigens überlasse ich zweimal jährlich dem Profi, für solche Akrobatik bin ich zu alt.

Wo waren wir? Richtig. Beim Image, speziell: bei der Abwehr. In den Fünfziger-, Sechzigerjahren, als Männer auf die Arbeit gingen und Frauen Kinder erzogen und sauber machten, galt ein gepflegter Haushalt als bürgerliche Norm. Geputzt wurde täglich, der Großputz im Frühjahr zog sich über eine ganze Woche hin. Seinen Imageverfall erlebte das Putzen erst, als die 68er mit ihrer Verachtung der deutschen Sekundärtugenden auch gleich das Saubermachen als Verdrängung der braunen Vergangenheit entlarvten und in die Tonne der spießbürgerlichen Rituale warfen. In Wohngemeinschaften und Kommunen durften sich Wollmäuse vermehren und Fettflecken dazu, als Ausdruck der Überwindung verklemmter Lebensprinzipien.

Das hatte Folgen, weit über das linke Milieu hinaus.

Links wartet jetzt übrigens die Küche. Genauer: ein Herd mit Spuren von drei Mahlzeiten, außerdem ein Kühlschrank, Tisch und Spüle. Die wird täglich gereinigt, sieht recht sauber aus. Aber was genau heißt "sauber"? Geht man davon aus, dass Schmutz in der Regel kleinteilige Materie ist – klebrig, fettig, staubig, schmierig – an Stellen, auf Flächen oder an Orten, wo sie unerwünscht ist, macht es einen Riesenunterschied, ob er sich übersehen lässt oder ins Blickfeld drängt. Verstaubt ist weniger aufdringlich als klebrig, fettig nicht so scheußlich wie übel riechend. Verklebte Haare im Duschabfluss sind widerlich, widerlicher aber sind verdorbene Speisereste im Kühlschrank oder eingewachsene Reste von Körperausscheidungen.