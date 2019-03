Was sich am 28. März 1919 in der Hamburgischen Bürgerschaft zutrug, hatte es in Deutschland noch nicht gegeben: Die Gründung einer Universität – nicht durch Beschluss eines Monarchen, sondern per Abstimmung in einem Parlament, von demokratisch legitimierten Abgeordneten. Es war das Ende eines jahrzehntelangen Kampfes, in dem die alten Eliten mit bisweilen grotesken Argumenten eine Universität verhindert hatten. Doch jetzt hatten andere das Sagen.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden