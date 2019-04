2050: Das erste Enkelkind

Tayo und seine Frau werden Großeltern. Ihre Tochter, das älteste ihrer vier Kinder, möchte nicht mehr als zwei Kinder bekommen: Es ist kaum Platz in der kleinen Wohnung in Lagos. In den meisten Staaten weltweit ist die Geburtenrate deutlich gesunken, in den ärmsten Ländern aber ist sie noch immer hoch.