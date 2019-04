Es ist nicht überliefert, wie sich Speusippos im Jahr 338 vor Christus das Leben nahm. Knapp zehn Jahre lang hatte er die berühmte Philosophenschule seines Onkels Platon geführt, dann beschloss er, es sei genug: Antiken Chronisten zufolge litt er unter einer fortschreitenden Lähmung der Glieder und unter ständigem Juckreiz.

Half ein Arzt dem rund 70-Jährigen beim Suizid? Gut möglich, doch darüber schweigen die Quellen. Fest steht: Wer immer ihm das Gift gereicht hätte, wäre nicht zur Verantwortung gezogen worden. Denn Hippokrates (um 460–370 v. Chr.) war zwar ein Zeitgenosse des Speusippos, doch den nach ihm benannten Eid gab es wohl noch nicht. Darin heißt es: "Weder will ich jemandem ein tödliches Medikament geben, wenn ich darum gebeten werde, noch will ich in dieser Hinsicht einen Rat erteilen."

Bis heute steht dieser Satz im Mittelpunkt des Streits um die Sterbehilfe. 2015 hat der Bundestag die Sache per Gesetz geregelt: Nach Paragraf 217 des Strafgesetzbuches ist ärztliche Sterbehilfe geduldet und lediglich die "geschäftsmäßige" Beihilfe unter Strafe gestellt. Was dubiosen Vereinen das Handwerk legen soll, kann indes auch Mediziner vor Gericht bringen. Etwa wenn sie viele Schwerkranke betreuen und regelmäßig um Hilfe bei der Selbsttötung gebeten werden. Auch Palliativmediziner sind betroffen, denn sie arbeiten mit Schmerzmitteln, die in hoher Dosis tödlich sind. Elf Klagen sind gegen das Gesetz anhängig. Nächste Woche wird das Bundesverfassungsgericht verhandeln.

Nach Speusippos’ und Hippokrates’ Tod vergingen fast vier Jahrhunderte, ehe der hippokratische Eid erstmals erwähnt wurde: im Jahr 40 nach Christus. Das erste Zitat daraus ist sogar erst aus dem 3. Jahrhundert überliefert. "Der sogenannte Eid des Hippokrates wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit erst nach dessen Tod formuliert", sagt der Bamberger Althistoriker Hartwin Brandt. Vermutlich wurde er dem Arzt später zugeschrieben.

Hippokrates kam von der Insel Kos, aus einer Arztfamilie, die ihre Abstammung auf den Heilgott Asklepios zurückführte. Mit seiner Auffassung, dass alle Leiden auf Ungleichgewichten im Körper beruhen, war er schon zu Lebzeiten eine Berühmtheit. Allerdings gab es im antiken Griechenland noch mehrere andere Ärzteschulen – und auf die Frage nach der Sterbehilfe keine eindeutige Antwort.

So wurde etwa zeitgleich eine weitere griechische Insel berühmt, Kea, und zwar für ein Getränk aus Schierling und/oder Mohn, das man den "keischen Becher" nannte. Beide Substanzen wirken in niedriger Dosierung schmerzstillend, in höherer tödlich. Der Trank stand daher in dem Ruf, Sterbewillige vergleichsweise sanft ins Jenseits zu befördern. In einer Zeit, in der man Krebs und andere schwere Krankheiten zwar diagnostizieren, nicht aber therapieren konnte, war Gift zu verabreichen oft das Einzige, was ein Mediziner für seine bedauernswerten Patienten tun konnte.

Der Komödiendichter Menandros (342–291 v. Chr.), gern zitiert mit dem Satz "Wen die Götter lieben, der stirbt jung", widmete auch dem Todestrank einen Vers: "Gut ist der Keer Brauch: Wer schön nicht mehr kann leben, der gibt das Leben auf." Menandros war Athener, seine Stücke wurden im gesamten griechischen Einflussgebiet aufgeführt. Die Praxis muss also weithin bekannt gewesen sein. Selbst aus der griechischen Kolonie Massalia (Marseille) wird von Alten und Schwerkranken berichtet, die um den Schierlingstrank baten. Über den Wunsch entschied der Rat der Stadt. Er verwaltete die Giftvorräte und prüfte den Antrag.

Verbreitet war überdies das Todesfasten. Besonders seit der Philosoph Hegesias um 300 v. Chr. seine Schrift Der Hungerselbstmörder verfasst hatte. Sie handelt von einem, der aus Lebensüberdruss die Nahrung verweigert. Als Freunde versuchen, ihn umzustimmen, beginnt er die Bürden des menschlichen Lebens aufzuzählen. Das Werk selbst ist nicht erhalten, doch – so viel ist überliefert – es muss eine wahre Suizid-Epidemie ausgelöst haben.

Die Frage, ob es statthaft sei, dem eigenen Leben ein Ende zu setzen, mit oder ohne Hilfe, beschäftigte zwischen dem 6. und 3. Jahrhundert vor Christus alle wichtigen Denkerschulen Athens.

Suizid-Berichterstattung Suizid: Werther-Effekt ZEIT ONLINE geht behutsam mit dem Thema Suizid um, da es Hinweise darauf gibt, dass bestimmte Formen der Berichterstattung zu Nachahmungsreaktionen führen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nennen dieses Phänomen Werther-Effekt, in Anlehnung an Goethes Roman Die Leiden des jungen Werther, nach dessen Veröffentlichung sich eine Reihe junger Männer das Leben nahm. Nachdem der deutsche Nationaltorwart Robert Enke 2009 sein Leben beendet hatte, nahm die Zahl der Suizide auf Bahnstrecken in Deutschland zu. Markus Schäfer und Oliver Quiring von der Universität Mainz berichten, dass in den ersten vier Wochen nach Enkes Tod in Deutschland 133 Suizide mehr verzeichnet wurden, als laut der amtlichen Todesursachenstatistik für diesen Zeitraum zu erwarten gewesen wäre (Schäfer & Quiring, 2013). In der Psychologie gibt es verschiedene Erklärungsansätze für den Werther-Effekt. Als anerkannt gilt vor allem die Theorie des Modelllernens des Psychologen Albert Bandura, die besagt, dass sich Menschen Verhaltensweisen aneignen, die sie zuvor bei anderen Menschen beobachtet haben – besonders, wenn sie sich mit der Person identifizieren können. Berichterstattung Untersuchungen legen nahe, dass bestimmte Formen der Berichterstattung ein besonders hohes Identifizierungspotenzial bieten und deshalb vermieden werden sollten (Ziegler & Hegerl, 2002). Eine umfassende Untersuchung von Forschern der New Yorker Columbia University hat gezeigt, dass häufige, prominente und reißerische Berichterstattung über Suizide Jugendliche zur Nachahmung motiviert (Gould et al., 2014). Es ist wahrscheinlich, dass soziale Medien den Werther-Effekt noch verstärken, untersucht wurde das bislang nicht. Die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention rät dazu, keine Fotos oder Abschiedsbriefe der betreffenden Person zu veröffentlichen und heroisierende oder romantisierende Beschreibungen des Suizids zu vermeiden. Das Motiv für die Selbsttötung dürfe höchstens allgemein, aber nicht als nachvollziehbar dargestellt werden. Der Deutsche Presserat empfiehlt ebenfalls Zurückhaltung. Dies gelte insbesondere für die Nennung von Namen und die Schilderung näherer Umstände wie Ort und Methode der Selbsttötung. Völlig ausklammern wird ZEIT ONLINE das Thema Suizid nicht, da es gesellschaftlich relevant ist und viele Menschen betrifft, etwa schwer an Depressionen Erkrankte oder Angehörige. Hilfe holen Suizidgedanken ähneln einem Teufelskreis, der unausweichlich scheint, sich aber durchbrechen lässt. Häufig sind sie eine Folge psychischer Erkrankungen wie Psychosen, Sucht, Persönlichkeitsstörungen und Depressionen, die mit professioneller Hilfe gelindert und sogar geheilt werden können. Betroffene finden zum Beispiel Hilfe bei der Telefonseelsorge unter den Telefonnummern 0800 – 111 0 111 und 0800 – 111 0 222. Die Berater sind rund um die Uhr erreichbar, jeder Anruf ist anonym, kostenlos und wird weder von der Telefonrechnung noch vom Einzelverbindungsnachweis erfasst. Direkte Anlaufstellen sind zudem Hausärzte sowie auf Suizidalität spezialisierte Ambulanzen in psychiatrischen Kliniken, die je nach Bundesland und Region unterschiedlich organisiert sind. Eine Übersicht über eine Vielzahl von Beratungsangeboten für Menschen mit Suizidgedanken gibt es etwa auf der Website der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention. Suizidgefahr erkennen Wer den Verdacht hegt, dass ein Freund oder Angehöriger an Suizid denkt, sollte ihn zunächst darauf ansprechen und dabei unterstützen, professionelle Hilfe zu suchen. Wichtig sei es, auf Warnsignale zu achten und diese ernst zu nehmen – etwa 80 Prozent aller Selbsttötungen werden zuvor angekündigt. Besorgniserregend seien nicht nur klare Suiziddrohungen und -ankündigungen, sondern auch indirekte Äußerungen der Hoffnungslosigkeit wie "Es hat alles keinen Sinn mehr" oder "Irgendwann muss auch mal Schluss sein". Zudem könnten bestimmte Verhaltensweisen auf Suizidgedanken hindeuten. So wollen suizidgefährdete Menschen häufig ihre Angelegenheiten ordnen, also zum Beispiel Wertgegenstände verschenken oder ihr Testament aufsetzen. Auch stimmt der Entschluss zur Selbsttötung manche Menschen mit Depressionen ruhiger und weniger verzweifelt, was häufig als Besserung des psychischen Zustands missinterpretiert wird. Hilfe für Angehörige bietet neben der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention auch der Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker unter der Rufnummer 0180 – 59 50 951 und der Festnetznummer 0228 – 71 00 24 24 sowie der E-Mail-Adresse seelefon@psychiatrie.de.

Strikt dagegen waren jene, die an die Fortexistenz der Seele nach dem Tod glaubten. Pythagoras von Samos etwa, den mehr noch als die Geometrie die Frage umtrieb, wie man die Seele rein erhalten und ihr die Rückkehr in göttliche Sphären ermöglichen könne. Ähnlich sah es Platon und wohl auch sein Lehrmeister Sokrates, dessen Gedanken Platon überlieferte. So lässt er den zum Tode verurteilten Sokrates sagen, dass der Tod zwar willkommen, Selbstmord aber Unrecht sei. Zumindest dürfe man sich nicht töten, ehe höhere Mächte "eine Notwendigkeit dazu verfügt haben".

Aristoteles lehnte Selbsttötung mit Rücksicht auf die Wehrfähigkeit des Staates ab: "Zu sterben, um irgendeinem Schmerze zu entgehen, zeigt nicht Tapferkeit, sondern Feigheit." Milder gestimmt waren die Epikureer. Da sie alles im Leben nach dem Lustgewinn beurteilten, hatten sie Verständnis für Kranke, die ihrem beschwerlich gewordenen Dasein ein Ende bereiten wollten.