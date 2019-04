Rotierender Gigant

Supermassereiche Schwarze Löcher sitzen inmitten spiralförmiger und elliptischer Galaxien. So stellt man sich ihren Aufbau vor: Jets (2): An den Polen eines Schwarzen Lochs schleudern starke Magnetfelder Teilchen ins All. Sie bilden Strahlen (engl. "jets"), und sie senden Radio-, Licht- sowie Röntgenwellen aus. Akkretionsscheibe (1): Um das Schwarze Loch herum wirbeln Gas und Staub in hohem Tempo. Sie bilden eine Scheibe superheißen Materials, das Radiowellen aussendet. Diese verraten irdischen Radioteleskopen die Position des Schwarzen Lochs. Singularität (3): Was für das Innere eines Schwarzen Lochs angenommen wird, strapaziert das Vorstellungsvermögen (und stellt eine Ausnahme von der Relativitätstheorie dar): Die Masse ist so dicht, ihre Anziehung so groß, dass jede herkömmliche Beschreibung versagt. Ereignishorizont (4): Er stellt die Grenze dar, ab der eine Wiederkehr unmöglich ist. Materie und Strahlung (wie das sichtbare Licht), die ihn überschreiten, werden verschlungen. Darum sind Schwarze Löcher schwarz. Innerster stabiler Orbit (5): Die engste Umlaufbahn für Materie, in der diese noch nicht Gefahr läuft, unwiderruflich ins Schwarze Loch zu stürzen. Photonensphäre: Das heiße Plasma in der Akkretionsscheibe gibt Lichtteilchen ab, also Photonen. Die gewaltige Anziehungskraft des Schwarzen Lochs zwingt sie auf Kreisbahnen. So entsteht eine Art Heiligenschein (engl. "halo") um den Ereignishorizont herum.