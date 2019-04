DIE ZEIT: Herr Pfeiffer, was wir in diesem Interview besprechen werden, wird Ihnen voraussichtlich eine Menge Ärger bereiten.

Christian Pfeiffer: Ja, aber vor Ärger habe ich in meinem ganzen Berufsleben nie zurückgeschreckt.

ZEIT: Sie hüten seit langer Zeit ein Geheimnis, warum reden Sie erst jetzt darüber?

Pfeiffer: Ich bin nicht mehr Leiter des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN). Solange ich das war, wollte ich der Institution nicht schaden, indem ich von einem ganz besonderen Tag erzähle, dem 20. Dezember 2012. Denn einer meiner Gegner wäre der damalige Staatssekretär des Niedersächsischen Wissenschaftsministeriums gewesen, welches unser Institut bis heute zum Großteil finanziert. Ganz andere Gegner sind zwei Vertreter der Kirche, mit der ich mich an jenem Tag endgültig überworfen habe. Heute sind sie Schlüsselfiguren bei der Aufklärung der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche in Deutschland. Das ist schon eine kuriose Fügung.

ZEIT: Sie sprechen von zwei deutschen Bischöfen?

Pfeiffer: Ja, von Bischof Stephan Ackermann, der damals wie heute der Missbrauchsbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz ist, und von Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising, der heute auch Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz ist.

ZEIT: Sie hatten 2011 mit den katholischen Bischöfen, konkret mit dem Verband der Diözesen Deutschlands (VDD), vereinbart, einen unabhängigen Forschungsbericht zum Missbrauch in der Kirche von 1945 bis zum Erhebungszeitpunkt anzufertigen. Ein in dieser Größenordnung einmaliges Vorhaben: Pensionierte Staatsanwälte und Richter sollten Daten aus den Akten der Kirche erheben, Doktoranden Interviews mit Tätern und Opfern führen. Die Bischöfe haben das Projekt auch unterstützt, alle waren frohen Mutes.

© Jens Umbach für DIE ZEIT

Christian Pfeiffer war Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN). Sein Institut sollte ab Sommer 2011 den sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche erforschen. Von 2000 bis 2003 war Pfeiffer für die SPD niedersächsischer Justizminister. Der Protestant, 75, lebt mit seiner Frau in Hannover.

Pfeiffer: Ja, am Anfang war alles gut. Wir hatten einen Vertrag und einen Forschungsbeirat, einzelne Bistümer stellten uns bereits probeweise Akten zur Verfügung, und wir begannen mit der Sichtung – bis die gemerkt haben, dass wir mit unserem Ansatz nicht nur die weit zurückliegenden Fälle hätten aufdecken können, sondern auch die in die Gegenwart ragende Mitverantwortung von Bischöfen, von Diözesen und Verwaltungen.

ZEIT: Aber schon nach kürzester Zeit hing der Haussegen schief. Womit begannen Ihre Probleme in der Zusammenarbeit mit der Kirche?

Pfeiffer: Sie begannen bereits Monate vorher, weil man versuchte, uns zu kontrollieren. Im November 2011 verlangten zwei wichtige Mitglieder des kirchendominierten Beirates, die Generalvikare Peter Beer von der Erzdiözese München und Freising und Michael Fuchs vom Bistum Regensburg, der Beirat müsse nachträglich Entscheidungsgewalt über nahezu alle Fragen der Projektgestaltung erhalten. Er beanspruchte damit die finale Kontrolle der Forschung durch die Kirche. Herr Beer kündigte ferner an, er würde andernfalls aus dem Beirat ausscheiden. Wir weigerten uns, und er erschien dann auch nicht mehr. Generalvikar Fuchs schied eine Sitzung später ebenfalls aus dem Gremium aus.

ZEIT: Beer und Fuchs standen für zwei der bis heute wichtigsten Diözesen Deutschlands. Womit haben die beiden ihren Rückzug erklärt?

Pfeiffer: Sie haben argumentiert, dass wir Wissenschaftler keine Ahnung hätten, wie es in der katholischen Kirche wirklich abläuft. Dass wir uns von außen an ein Objekt herantasteten, welches uns fremd sei.

ZEIT: Ist denn dieses Argument so falsch?

Pfeiffer: Ja, komplett falsch. Wir sind Profis. Wir wissen, wie man Aktenanalysen macht, wie man Opfer und Täter interviewt. Von diesen Methoden haben die Kirchenoberen, Bischöfe und ihre Repräsentanten, keine Ahnung. Ihr Vorschlag war forschungsfeindlich.

ZEIT: Handelte Beer Ihrem Eindruck nach im Auftrag von Kardinal Marx?

Pfeiffer: Ich rief damals Kardinal Marx an. Er wollte mit mir nicht über Inhalte diskutieren, sondern stellte lediglich klar, dass Herr Beer die Erzdiözese vertrete und in seinem Namen handle.

ZEIT: Man hat den Eindruck: Je länger das Projekt dauerte, desto mehr Streitpunkte gab es. Etwa um den Datenschutz für die tatsächlichen oder mutmaßlichen Täter. Und dann war da noch Ihr Vorhaben einer Tiefenuntersuchung der Täter.

Pfeiffer: Alles richtig, im Nachhinein aber muss ich sagen, dass der Wendepunkt ein anderer war. Im Herbst 2011 habe ich vor den Generalvikaren, also den obersten Verwaltungsbeamten aller Bistümer, einen Vortrag gehalten und bin wohl etwas unvorsichtig gewesen.

ZEIT: Womit?

Pfeiffer: Ich habe über eine Studie des John Jay College, New York, gesprochen, die den Missbrauch durch Priester in den USA untersucht hatte. Danach waren in der Phase des stärksten Missbrauchs nur fünf Prozent der priesterlichen Täter echte Pädophile. Alle anderen hatten andere sexuelle Zielobjekte, nämlich Frauen oder Männer, an die sie aber im extrem prüden Amerika damals nicht rankamen – und sich ersatzweise an Kindern vergingen. Doch besonders interessant war, warum der Missbrauch in den USA seit den Sechziger- und Siebzigerjahren drastisch zurückgegangen ist!

ZEIT: Nämlich?

Pfeiffer: Der Zeitgeist hatte sich gedreht. Die amerikanische Sexualmoral wurde immer lockerer, Priester hatten es leichter, Frauen zu erreichen. Homosexualität war vielerorts nicht mehr strafbar, und schwule Priester konnten einfach in spezielle Kneipen gehen, um Sexpartner zu finden.