DIE ZEIT: Herr Ministerpräsident, nichts scheint Ihre Partei mehr zu freuen, als wenn sie irgendwo einen Grünen am Flughafen erblickt oder mit einem Pappbecher in der Hand – obwohl die Grünen doch gegen Flüge und Wegwerfprodukte sind. Dann wird das Bild sofort in sozialen Medien verbreitet und hämisch kommentiert. Die Freude im eigenen Laden ist riesig. Ist das nicht ein bisschen kindisch?

Daniel Günther: Doch. Ehrlich gesagt finde ich es ziemlich bescheuert, darüber zu feixen. Ich finde es aber auch problematisch, wenn Leute bei diesem Thema ideologisch verbohrt sind. Und auf Widersprüche bei manchen Grünen darf man schon hinweisen.

ZEIT: Was heißt für Sie ideologisch verbohrt?

Günther: Wer anfängt, das gesamte Leben reglementieren zu wollen: keine Autorennen, am besten gar keine Autos, kein Fast Food mehr – der nimmt auch ein Stück Freude am Leben. Da übertreiben es manche Grüne. Ich kenne aber auch viele, die nicht ständig mit erhobenem Zeigefinger herumlaufen, die sind mir deutlich lieber.

ZEIT: Klima ist für Sie nicht das wichtigste Thema?

Daniel Günther Geboren 1973 in Kiel, hat Daniel Günther sein ganzes Leben in Schleswig-Holstein verbracht, wo er heute Ministerpräsident ist. Er führt eine Koalition aus CDU, Grünen und FDP. Günther ist praktizierender Katholik sowie Heavy-Metal-Fan. Er war zunächst Kreisvorsitzender der Jungen Union, dann Ratsherr und stellvertretender Bürgermeister in seiner Heimatstadt Eckernförde. 2009 zog er in den Landtag ein, im Mai 2017 brachte er der CDU überraschend den Sieg bei der Landtagswahl.

Günther: Es ist ein sehr wichtiges Thema. Ein absolut gleichrangiges Ziel aber ist doch, dass wir im Frieden leben und nicht Kriege gegeneinander führen. Deswegen kann man nicht sagen: Alles andere als das Klima spielt erst einmal keine Rolle, wir tun alles, um nur noch dieses eine Ziel zu erreichen. So funktioniert Politik nicht. Eine solche Politik wird die Gesellschaft spalten und lässt Menschen zurück, die nicht mehr folgen können.

ZEIT: Noch mal nachgefragt: Umweltschutz ist wichtig, aber das Gewerbegebiet ist im Zweifel wichtiger?

Günther: Nein. Aber viele Entscheidungen für einen schnelleren Ausbau von Infrastruktur sind auch ökologisch viel sinnvoller als das, was wir gerade machen. Wenn wir zum Beispiel die A 20 in Schleswig-Holstein schon hätten, hätten wir viel weniger Verkehrslärm und Schadstoffausstoß, als wir derzeit durch den Stau haben, der täglich in Richtung Hamburg entsteht.

ZEIT: Wenn es um die Auseinandersetzung mit den Grünen geht, sprechen Sie als CDU oft von der Verbotspartei, die moralisch hochtrabend daherkomme. Ist Moral in der Politik fehl am Platz?

Günther: Nein. Ich habe die Grünen auch nicht in diese Ecke gestellt. Nur klappt das Überzeugen gesellschaftlich besser, wenn man auf marktwirtschaftliche Instrumente setzt, auf Anreizsysteme also. Aber machen wir uns nichts vor: Verhaltensänderung hat auch etwas mit Kosten zu tun. Ich selbst bin das beste Beispiel. Wenn ich früher morgens beim Bäcker Brötchen geholt habe, habe ich jedes Mal dankend eine Plastiktüte genommen, wenn es geregnet hat, damit meine Brötchen nicht nass werden. Meine Frau sagte dann immer: "Wir haben hier einen schönen Stoffbeutel. Nimm den doch mit." Genommen habe ich den erst, als der Bäcker für die Plastiktüte Geld verlangt hat. Aus einem ähnlichen Grund brauchen wir auch eine CO₂-Bepreisung. Wir haben dazu eine Bundesratsinitiative gestartet – und das ist mit FDP und mit CDU in Schleswig-Holstein gelungen!

ZEIT: Warum gelingt es im Bund nicht? Man hat den Eindruck: Hinter vorgehaltener Hand sind viele dafür.

Günther: Es ist genau so: Hinter vorgehaltener Hand sind alle dafür, aber alle haben Angst, gleich in der Kritik zu stehen. Wenn in der Zeitung steht: CDU will Autofahren teurer machen, fragen uns die Leute sofort: Habt ihr noch alle Latten am Zaun? Aber das sollte uns nicht davon abhalten, dafür zu stehen und zu erklären, dass dafür an anderen Stellen die Besteuerung von Energie abgesenkt wird.

Wie sich Schwarz und Grün angenähert haben Wie sich Schwarz und Grün angenähert haben Die Beziehungen zwischen Schwarz und Grün erinnern an Mahatma Gandhis Satz "Erst ignorieren sie dich, dann lachen sie dich aus, dann bekämpfen sie dich – und dann gewinnst du". Nachdem die frühen Grünen bis zu ihrem Einzug in den Bundestag 1983 von CDU-Politikern gar nicht beachtet oder als "kleiner Moritz" und "Politclowns" betrachtet wurden, pflegte man in der ersten gemeinsamen parlamentarischen Zeit eine tiefe Feindschaft. Auf Landesebene, vor allem in Baden-Württemberg, wo die Grünen einen libertären und die CDU einen liberalen Flügel hatte, kam es aber damals schon zu ersten Gesprächen – bis zur gemeinsamen Regierung vergingen noch einmal über zwei Jahrzehnte. In den Neunzigerjahren entstand im Bund die "Pizza-Connection", ein schwarz-grüner Gesprächskreis, der die Koalitionsverhandlungen vorbereitete, die dann Jahre später, 2013, an den Grünen scheiterten. Die erste schwarz-grüne Regierung eines Flächenlandes entstand im selben Jahr in Hessen, wo sie bis heute funktioniert. Der Politikwissenschaftler Daniel Günther (46) ist seit Juni 2017 Ministerpräsident Schleswig-Holsteins. Dort steht der CDU-Mann einem Jamaika-Bündnis vor. Er ist der einzige Katholik unter den Landtagsabgeordneten. In der Flüchtlingskrise positionierte er sich gegen die CSU, sagt aber, man möge ihn nicht als "links" bezeichnen.

ZEIT: Sie regieren mit den Grünen, andererseits sind Sie politische Konkurrenten. Wo sind die Grünen angreifbar?

Günther: Ich mag das Wort "angreifen" nicht besonders. In der Politik haben wir uns zu sehr angewöhnt, Unterschiede mit Angriffen auf den politischen Gegner deutlich zu machen. Ich glaube, man sollte eher das positive Eigene herausstellen.