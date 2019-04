Lösen Sie das Rätsel online

Das Kreuzworträtsel als PDF

Waagerecht:

8 Das Beschenken mit Gedanken kam ihm schon vor Sokrates in den Sinn 10 Die lenzlichen werden von Eierverstecken und -suchen begleitet 13 Dank Ratelust und Findigkeit ... 19 Frühlingslichtempfindung: als hätte jemand an dem der Sonne gedreht 20 Sorgt für Überblick über area bis earth 21 Beherrschte Schriftbild einst, hat heute noch treibende Wirkung 22 Warme Ostertage: wie Vorspeise zu ihm als Hauptgang 23 Weg Weiser Asiens 24 ... ergibt sich hier nach etwas Zeit ... 26 Kann hundsgemein einflussnehmend sein, den Rastafrisurträger mitten in die Manieren zu setzen 28 Um im Kartenbild zu bleiben: ein Mantelzipfel hinterm Stiefel? 30 So sieht’s der Astrologus: In ihm steht die Ostersonne, fast immer 32 Im Idealfall haben sich alle Katzen gut vor ihm versteckt 33 ... Poetenvers vom Blick gen Himmel ... 35 Markiert die Vorstellung kurzerhand als übersetzt, aber nicht synchronisiert 36 Magenschließer im Inselreich der Aussteiger 37 Hat fast alles vom ältesten Jesus-Vorfahren, die Dame 39 Zeitliche Präzisierung beim letzten Mahl in Dreizehnerrunde 41 In Grün, Grau oder Schwarz: schon vor Birke oder Buche aus dem Winterschlaf erwacht 42 ... bei Sonnenschein und Lenzgewimmel 47 Große Gruppe von Nordamerikanern ohne Migrationshintergrund 48 Lebt sein ästhetisches Faible zwischen Tolle und Sohle aus 49 Styx machte ihn fast unverwundbar, Paris war dann doch sein Ende 50 Und doch nicht Namensgeber alteuropäischer Spießbürger 51 Hat anfangs was von Stachelfrisur – heute Vokuhila zu tragen, wird man eher so verstanden wissen wollen 52 Lösungen, die man durch Konzentration erhält

Senkrecht:

1 Seit einiger Zeit Thema für Museum – äh: Ministerium 2 Teil von Heines Frühlingsbotschaft: Die sei gegrüßt, wo geschaut 3 Mitreisender damals in rettendem Wasserreisemobil 4 Adrenalinspitzen: beim klassischen Boxen verboten 5 Im Original durch Hochblicken zu entdecken, z. B. von Luzerner Bootsausflüglern 6 Eieiei, zu den Festtagen gibt’s eine bunte Extra-Ration 7 Eine Silbe vom Busch-Buch-Titel: empfohlen beim 26 senkrecht 8 Der Star wird’s nicht drosseln, wenn Fink und Amsel pfeifen und tirilier’n 9 Zwei Silben vom Frühjahrsblütensternchen: niemand in Ciceros Umfeld 10 Gewissensbeißerin aus polytheistischem Weltreich 11 Wer nach Rat fragt, bekommt sie so nicht mehr; wer nach Drinks fragt, gibt sie vielleicht hinterher 12 Schlagzeile zum Besuch von Dr. Evils Gegenspieler in Zentraltexas: ... in ...! 14 Vom Lenzmond ein Stück: im Autogramm westlich von West 15 Es möcht kein Rind so leben: Brise von der Wiese in der Nase, aber nur das vorm Maul 16 Der 22 waagerecht: für sie eine Hochzeit des Abgrasens 17 Schon mehr als pfundig, was die sich ins Gelege legen 18 Wenn’s die nicht gäbe, bliebe es ja beim Ein-Zell-Fall 20 Einige englische Herren und ein Wal: im westlichen Mittelmeer gesichtet 24 Eine lässt einzelne Flieger starten, alle haben Einfluss auf aller Flieger Kurs 25 Nicht-wirklich-Kühe auf Seegrasweiden 26 Das läge dem 29 senkrecht, hätte er ein A im Herzen 27 Eine 16 senkrecht mit Dreh: ein Ort mit Arberblick 29 Ist ja – Winter ade! – längst verschwunden, worauf der abfuhr 31 Gegenmodell zum Eremitendasein? 33 Nur ein übervoller würde ein Schild auf den Rasen vor seinem Heim aufstellen: Beitreten verboten! 34 Halten, was abgeschnittene Schönheit am Leben hält 35 Im Judo-Outfit: schmal, aber zentral 38 Bei van Gogh ein Stückchen weit im Caféterrassen-Bilde 40 Ganz in Kükengelb: geflügeltes Wesen 43 Folgenschwer seine religiösen Lehren in Prag 44 Anderen Landes Sohn im Poetenzimmer 45 Die einzige Antwort in leerer Halle 46 Spring-zugehörig, wo der Lenz oder das Frühjahr Fremdwort wäre 48 Für Nachbarn schön und gut: 48 waagerecht und dies

Im Gitter unseres Kreuzworträtsels sehen Sie vier getönte Zeilen (13, 24, 33 und 42 waagerecht) sowie ein Bild. Wenn Sie dieses Bild in Buchstaben "übersetzen" und diese (in einer geeigneten Reihenfolge!) mit den Buchstaben in den getönten Feldern kombinieren, erhalten Sie ein Zitat aus einem Frühlingsgedicht. Dieses Zitat ist die Lösung unseres Osterpreisrätsels.

Entweder teilen Sie uns die Lösung mit über folgendes Formular oder Sie senden sie auf einer Postkarte an DIE ZEIT, Stichwort ZEITmagazin-Osterpreisrätsel, Postfach 10 68 08, 20045 Hamburg.

Teilnahmeschluss war Dienstag, der 30. April 2019

Gewinnspielformular Ich bin damit einverstanden, dass mich DIE ZEIT per Post, Telefon oder E-Mail über interessante Medienangebote und Veranstaltungen informiert. * Pflichtfelder

Aus allen richtigen Einsendungen werden die Gewinner durch das Los ermittelt. Sie werden schriftlich verständigt, und ihre Namen werden vom 7. Mai 2019 an unter www.zeit.de/osterpreisraetsel bekannt gegeben. Die richtige Lösung finden Sie in der ZEIT Nr. 19/19 vom 2. Mai. Mitarbeiter des Zeitverlages und ihre Angehörigen dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinne sind nicht in Geld einlösbar. Veranstalter des Preisrätsels und Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist der Zeitverlag. Näheres zur Verarbeitung Ihrer Daten und zu Ihren Rechten nach dem geltenden Datenschutzrecht finden Sie unter www.zeit.de/hilfe/datenschutz. Bei Fragen oder Anmerkungen zum Datenschutz wenden Sie sich gerne an uns, beispielsweise per E-Mail an email@zeit.de.

Und das sind unsere Preise:

1. Preis: Drei Nächte in den arcona Living Appartements First Sellin auf Rügen

Direkt vor der Selliner Seebrücke gelegen, beherbergt der neue Ferienkomplex 47 komfortable Appartements und verfügt über eine Wellness-Dachlandschaft. Das Frühstück wird Ihnen und Ihrer Begleitung auf dem Zimmer, das Abendessen in der hauseigenen Weinwirtschaft serviert. Und der Eintritt in die Selliner Tauchgondel ist frei

© Naturwein Georgien

2. + 3. Preis: Je eine 6er-Weinkiste "Naturwein Georgien"

Zoltan & Raphael Gokieli importieren erlesene Naturweine aus Georgien. Die kleinen Weinberge werden biodynamisch bestellt, der Wein wird unfiltriert auf der Maische und ohne Schwefel in der Ton-Amphore ausgebaut









© DK Verlag GmbH

4. – 8. Preis: Je ein Kochbuch "Simply Thai"

Soeben ist im DK Verlag das farbenfrohe Thai-Kochbuch von Hataikan Tapooling, Viola Lex und Nico Stanitzok erschienen. Vorgestellt werden 80 Originalrezepte, die mit maximal 10 Zutaten in 20 Minuten fertig sind

Die Lösung aus Nr. 2480 (ZEITmagazin Nr. 16/2019) werden wir wegen des Osterpreisrätsels erst in Ausgabe Nr. 18/19 veröffentlichen. Wir bitten bis nächste Woche noch um etwas Geduld.