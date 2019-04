ca. 9 °C – Kühlschranktür oben

Durch häufiges Öffnen ist es in der Tür am wärmsten. In ihrem oberen Bereich finden sich oft Fächer für Lebens­mittel wie Butter und Eier, die nur wenig Kühlung brauchen.

(Oster-)Eier: Rohe Eier lagern am besten im Türfach mit der Spitze nach unten (das hat etwas mit der Luftkammer im Ei zu tun). Gekochte Eier halten sich im Kühlschrank 2 bis 4 Wochen, gefärbte gekochte Eier sollten beim Kauf intakt sein. Sind sie verpackt und kühlt man sie, zählt das Mindesthaltbarkeits­datum. Kauft man sie lose, sollte man sie rasch essen.