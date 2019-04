Sie hatte nicht geplant, zu einer Nachricht zu werden. Schon gar nicht zu einer, die Menschen im Rest des Landes lesen. Susanne Haak, 53, tat nur, was ihr logisch erschien. Es geschah vor einigen Monaten auf einer Sitzung der Grünen in Kusel, einem Landkreis mit etwa 70.000 Einwohnern in Rheinland-Pfalz. Susanne Haak ist dort seit einem Jahr Vorsitzende ihrer Partei. Und sie ist überzeugt: Wenn man als Politikerin für den Umweltschutz in Deutschland kämpft, sollte man selbst alles dafür tun, Müll zu vermeiden. Das machte sie auf der Sitzung auch ihren Parteikollegen klar. Haak überzeugte ihren Kreisverband, die Wahlplakate abzuschaffen. Ausgerechnet vor der Kommunal- und der Europa-Wahl im Mai, und das sogar, obwohl Haak zum ersten Mal in ihrem Leben selbst als Kandidatin mit ihrem Foto auf ein Plakat gedruckt werden sollte.

Während in diesen Wochen überall in Deutschland Wahlhelfer Plakate an Pfeiler schnüren, sorgte Haak dafür, dass in Kusel kein einziges der Grünen hängt. "Wenn wir schon unser Baumwollnetz in jeden Supermarkt schleppen, können wir doch nicht Papier und Plastik verschwenden, um an Stimmen zu kommen", sagt sie.

Was für Haak logisch ist, sehen die Grünen in der Berliner Parteizentrale ganz anders. Dort reagierte man nicht gerade begeistert und ließ vergangene Woche wissen, dass die übrigen Grünen keinesfalls die Wahlplakate abschaffen werden.

Susanne Haaks Idee wurde auch deshalb zu einer Nachricht, weil es dabei um mehr geht als um Müll. Sie erzählt etwas über das Verhältnis zwischen dem politischen Berlin und dem Rest des Landes, zwischen einer Theorie und ihrer praktischen Umsetzung. Um die Frage, wie grün man sein muss, wenn man grün sein will.

Es ist Gründonnerstag, als Haak am Telefon von ihrer Idee erzählt. Sie lacht in den Hörer, so überrascht ist sie von dem Wirbel, den sie verursacht hat. "Wir wollen ja bloß die Materialschlacht vermeiden", sagt sie. "Es ist doch so: Alle hängen Plakate auf, es gibt einen Haufen Müll, und wenn du dich mit den Leuten unterhältst, sagt auch noch jeder, das sieht kacke aus."

Haak spricht aus, was sie fühlt. Aber sie macht sich auch viele Gedanken. Statt auf Wahlplakaten wollen die Grünen in Kusel ihre Botschaften jetzt mit Social Media verbreiten und über zwei elektronische Werbetafeln, die in der Stadt stehen. Und persönlich: "Am wichtigsten ist es, mit den Menschen zu reden", sagt Haak. Am Wahlstand in Kusel etwa. Andere aus ihrer Partei klingeln an Haustüren. "Ich glaube, diesen Oldschool-Wahlkampf mit Plakaten wird es in ein paar Jahren eh nicht mehr geben", sagt sie. "Warum soll man nicht schon jetzt was Neues probieren?"

Es ist kein Zufall, dass die Idee von Haak kommt, denn sie sticht auch sonst aus ihrer Partei heraus. "Ich passe nicht in das Vorurteil der Grünen", sagt sie. "Man sagt doch, wir seien alles nur Akademiker." Haak ist Krankenschwester auf der Intensivstation und war lange alleinerziehend. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass sie Dinge einfach anpackt, wenn sie es für richtig hält.