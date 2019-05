An einem grauen Tag im März sitzen Martin Vandreier (Dokter Renz), Boris Lauterbach (König Boris) und Björn Warns (Björn Beton) in einem ihrer Arbeitsräume in der Bernstorffstraße 117. Der Hinterhof auf St. Pauli, in dem auch Rocko Schamoni und andere Kreative arbeiten, hat es zuletzt zu einiger Berühmtheit gebracht: Die Mieter wollen sich nicht damit abfinden, dass der bisherige Eigentümer das Areal an zwei Investoren verkauft hat. Hier haben die drei Rapper aus Hamburg ("Nordisch by Nature", "Schwule Mädchen", "Emanuela") zuletzt ihr neues Album "Lovestory" produziert und ein Buch mit dem Titel "Was wollen wissen" zu ihrer gleichnamigen Radioshow auf dem Sender N-Joy Radio geschrieben.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden