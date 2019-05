Danach kann man in Hamburg lange suchen: Fische direkt vom Kutter. Lange suchen muss man auch in Jork. Der Fischladen mit dem Zelt nebendran liegt an einer ziemlich entlegenen Stelle des Elbdeichs. Was man hier bekommt, hängt davon ab, was der Fluss gerade hergibt; mal ist es Zander, mal Elbbutt oder Stint. Nach einer langen Radtour kann man sich auch an den Stolz der Küche wagen: krossen Aal mit Bratkartoffeln. Lothar Buckow ist einer der letzten Berufsfischer an der Elbe. Auf Vorbestellung nimmt er Gäste zu seinen Ausfahrten mit. Hier erfährt man aus erster Hand, wie es um die Fischknappheit in der Elbe steht.

Wisch 29b, 21635 Jork, im Mai jeden Tag von 10–18 Uhr geöffnet, von Juni bis November: Di–So 10–18 Uhr

