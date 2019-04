Traut euch", ruft Florian Wieczorek ins Megafon. Ihm ist das hier alles viel zu leise. Harburg, ein Freitagmorgen im April, ein paar Dutzend Schüler verharren vor der Karstadt-Filiale, die meisten stumm, viele starr, es ist kalt. Sie sind gekommen, um sich für die große Demonstration später zu versammeln, zeitgleich strömen Jugendliche in Altona, am Flughafen und an den Landungsbrücken zusammen. Ein "Friday for Future", Wieczorek, 15, organisiert die Proteste mit. Aus einer Bluetooth-Box krächzt ein Rapsong, in dem das Ende der Welt besungen wird, aber Wieczorek hätte jetzt gern Sprechchöre. Ein paar Mädchen trippeln vor, rufen mit hellen Stimmen, dass sie das Klima schützen wollen, ein anderes Mädchen reimt laut: "Kohlekonzerne / baggern in der Ferne / zerstören unsere Umwelt / nur für’n Batzen Geld." Findet Wieczorek gut, und jetzt alle, das Echo aber bleibt zaghaft. Nach einer Stunde packt er das Megafon ein und fährt mit seinen Harburgern in die City. Dort, auf dem Gänsemarkt, ein anderes Bild: Etwa 2000 Schüler umringen das Lessing-Denkmal, ein Wald von Schildern über den Köpfen. Ein junger Mann steigt auf das Podium, stimmt den ersten Sprechchor an, diesmal kommt das Echo mächtig. Hunderte singen mit. Einer von ihnen ist Johann Rohde-Liebenau, sechste Klasse, mit einer Mütze, auf der #fridaysforfuture steht. Selbst gemacht, sagt er. Seit März demonstriert der Zwölfjährige mit. Seine Forderungen: Kohleausstieg bis 2030, ÖPNV-Ausbau, Förderung erneuerbarer Energien. Er sagt: "Wenn wir nicht aufgeben, schaffen wir das." Vor Kurzem hat er einen Twitter-Account angelegt, auf dem er über die Proteste berichtet. "Immer noch gute Stimmung!", twittert er um 11.04 Uhr.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden