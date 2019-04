Um zu beweisen, dass ab jetzt wirklich alles ganz neu und anders ist – die bayerische Politik, die CSU, vor allem aber er selbst –, ist Markus Söder einmal um die halbe Welt gereist, von München nach Addis Abeba. Es ist Söders erste Auslandsreise, und sie ist mit Bedacht gewählt. Nicht die USA, nicht Frankreich, nicht China. Sondern Afrika sollte es sein.

Nicht weniger als einen Brückenschlag zwischen Klimawandel und Migration hat Söder vor, er wird ein Waldprojekt besuchen, einen Fußballclub eröffnen und ein Flüchtlingslager besuchen. Hier, in Afrika, wo so viele der Probleme begannen, die in den vergangenen drei Jahren die deutsche Politik durcheinandergebracht haben, will Söder "ein neues Kapitel aufschlagen", wie er sagt, und gleichzeitig an seinem Bild als Landesvater arbeiten.

Mit ernster Miene durchquert Markus Söder am zweiten Tag seiner Reise das größte Flüchtlingslager Äthiopiens. Die meisten, die hier in Nguenyyiel leben, kommen aus dem Südsudan, 60 Prozent sind jünger als 18 Jahre, die Zahlen schwanken zwischen 80.000 und 100.000. Markus Söder wird von ohrenbetäubendem Lärm begleitet. Die Kinder aus dem Camp sind gekommen, um den Gast zu begrüßen, sie singen, tanzen, hüpfen, klatschen. Ein fröhlicher Anblick, könnte man denken, wenn da nicht so viele Gesichter wären, die wie erloschen wirken. Etliche der Kinder sind nackt, viele haben rotzverkrustete Nasen, entzündete Augen. Von den Älteren hat kaum einer noch alle Zähne im Mund.

Wenn es regnet, ist es nicht so heiß wie sonst, 34 Grad, dafür kommen die Mücken. Anders als im höher gelegenen Addis Abeba gibt es hier Malaria. Die bewaffneten Sicherheitsleute sollen nicht nur die Gäste aus Deutschland beschützen, sondern auch die Campbewohner, jenseits der Zäune laufen wilde Löwen herum.

Am Eingang zum Lager hat Söder ein Foto in Großwildjägerpose aufnehmen lassen: Ministerpräsident, tropentauglich in Beige gekleidet, lässig und unternehmungslustig am weißen UN-Fahrzeug lehnend. Sehr schnell hat er sein Käppi mit dem goldenen Emblem der Bayerischen Staatskanzlei abgenommen. Söder, so sagen die, die ihn lange begleiten, denke in Bildern.

Als Emissär Bayerns hat der Ministerpräsident Geld mitgebracht, 100.000 Euro für Schulmaterialien, Ausstattung und die Bibliothek, außerdem eine große schwarze Tasche mit FC-Bayern-Trikots. Söder verschenkt T-Shirts und berichtet, wie "famous" Bayern sei. Die mitgereisten 16 Journalisten sind vor allem daran interessiert, Gefühle aus dem Objekt ihrer Beobachtung herauszuholen. "Was hat Sie hier am meisten beeindruckt?", lautet die erste Frage an Markus Söder nach einem Rundgang durchs Camp.

Söder schaut unsicher: "Die Lebensfreude der Menschen." Von dem Optimismus, fügt er an, könne man sich etwas mitnehmen. "Manche", sagt Söder, "denken, dass Afrika weit weg ist." Das sei aber nicht der Fall: "Was man hier verpasst, holt uns in Europa wieder ein." Der bayerische Ministerpräsident schaut in zweifelnde Gesichter: Die Lebensfreude in all diesem Elend – wirklich? Was ihm durch den Kopf gehe, durch das Herz, persönlich, welche Emotionen er habe, haken die Journalisten nach, und wie das "innere Fazit" ausfalle?

Für die Reise hat Markus Söder sich mit Entwicklungshilfeminister Gerd Müller abgestimmt. Müller hat ihn beraten, wohin er fahren, was er sagen soll, was wichtig ist. Wohin er bayerisches Geld tragen soll. Welche Emotionen er haben soll, hat Müller ihm nicht gesagt. Man sieht, wie es in Söder arbeitet. Er merkt, dass die Lebensfreude noch nicht reicht, dass er an der Situation vorbeiredet. Er muss nachlegen. Die Lebensfreude, die sei das eine, hebt Söder erneut an. Das andere seien die Bedingungen hier. Bedingungen, die, Söder ringt nach Worten, "für uns net ... also in keinster Weise ... die wir als beklemmend empfinden".