DIE ZEIT: Frau Köpping, Herr Schröder, Sie sind beide Ostdeutsche und SPD-Mitglieder – aber Sie denken völlig unterschiedlich darüber, woher die Wut im Osten kommt. Sie, Frau Köpping, sind der Meinung, dass Ostdeutsche ein Trauma der Nachwendezeit in sich tragen. Und Sie, Herr Schröder, halten das für Küchenpsychologie.

Richard Schröder: Richtig. Ich halte den Zusammenhang für konstruiert.

ZEIT: Warum, Frau Köpping, hat die Wut, die sich etwa bei Pegida zeigt, aus Ihrer Sicht mit den Neunzigern zu tun?

Petra Köpping: Ich bin oft bei Pegida gewesen, ich habe am Rande der Demonstrationszüge gestanden und das Gespräch mit den Leuten gesucht. Natürlich gibt es viele Gründe, aus denen Menschen da mitgelaufen sind. Aber eine Erfahrung mache ich immer wieder: Wenn ich Leute frage, was sie gegen die Flüchtlingspolitik haben, reden sie kaum über Flüchtlinge.

Petra Köpping Mit ihrem Buch Integriert doch erst mal uns! erzielte sie im vergangenen Herbst einen Überraschungserfolg: Petra Köpping, 1958 in Nordhausen geboren, wurde 2014 SPD-Integrationsministerin in Sachsen. Eigentlich dachte sie, sie würde sich in dieser Funktion vor allem um Migranten kümmern. Dann wurde ihr klar: Zunächst ist es wichtig, sich die Sorgen und Nöte vieler Ostdeutscher anzuhören.

ZEIT: Worüber dann?

Köpping: Sie reden vor allem über sich selbst. Über die Jahre nach dem Mauerfall und das, was ihnen widerfahren ist. Meistens geht es um die gravierenden Veränderungen, die sie durchgemacht haben, um Jahre der Arbeitslosigkeit, merkwürdige Entscheidungen der Treuhand. Diesen Menschen fehlt es an Wertschätzung.

ZEIT: Warum ist das Küchenpsychologie, Herr Schröder?

Schröder: Die These suggeriert ja: Weil die Menschen in Ostdeutschland so Schreckliches erlebt haben, bildet sich bei ihnen nun das Bedürfnis, auch andere zu erniedrigen. In dem Fall also die Ausländer. Ich will gar nicht in Abrede stellen, dass Leute noch heute unter dem leiden, was nach 1989 zusammengebrochen ist. Ich weiß ja auch, dass viele darüber noch immer klagen. Aber Rechtspopulismus oder gar Fremdenfeindlichkeit lässt sich nicht damit erklären, dass jemand eine schwierige Zeit hinter sich hat.

ZEIT: Wodurch stattdessen?

Schröder: Wenn jemand eine Demonstration abhält "gegen die Islamisierung", dann kann man nicht sagen: "Eigentlich hast du nichts gegen Muslime, sondern die Treuhand hat dich traumatisiert." Sonst werden die Ostdeutschen pathologisiert und infantilisiert. Nein: Wer zu Pegida geht, will Islamkritik äußern.

Köpping: In keinem Satz habe ich je gesagt oder geschrieben, dass schlechte Erlebnisse in der Nachwendezeit eine Entschuldigung für Fremdenfeindlichkeit wären. Dagegen verwahre ich mich.

Schröder: Darf ich zitieren aus Ihrem Buch?

Köpping: Gerne.

Schröder: Hier: "Viele scheinen bereit, sich von der Stimmung anstecken zu lassen, dass man scheinbar das Recht habe, gegenüber anderen Gruppen von Menschen ungerecht zu werden, weil man sich selbst ungerecht behandelt fühlt."

Köpping: Richtig, viele glauben, ein Recht darauf zu haben, gegenüber anderen ungerecht zu werden. Damit wir uns nicht falsch verstehen: Solch ein Recht gibt es nicht. Aber ich komme nicht umhin, zu beschreiben, was ich höre und erlebe. Die Leute haben eine Art Mäntelchen um. Sie sagen: Jetzt habe ich einen Grund, meine Wut zu zeigen! Die Ursache für die Wut ist oft eine andere als lediglich Unzufriedenheit mit der Flüchtlingspolitik. Daher habe ich gesagt: Wir dürfen nicht beim Thema der Flüchtlinge stehen bleiben, sondern müssen gucken, was dahinterliegt.

Richard Schröder Er gilt als einer der wichtigsten Intellektuellen der Ost-SPD: Richard Schröder, 1943 in Frohburg geboren, saß in der ersten frei gewählten Volkskammer, war von 1993 bis 2009 Richter am Brandenburger Verfassungsgericht – und von 2003 bis 2018 Vorsitzender der Deutschen Nationalstiftung. Er schaltet sich immer wieder in die großen Debatten über den Osten ein.

Schröder: Also ich glaube nicht, dass Menschen dann freundlicher gegenüber Flüchtlingen sind, wenn sie sich mal richtig über die Nachwendezeit ausgesprochen haben. Und die Wut gegenüber Regierenden, Fremden oder den Medien kann man nicht einfach als Mäntelchen bezeichnen, um dann zur Tagesordnung überzugehen. Das empfinde ich als ein Ablenkungsmanöver.

Köpping: Wir gehen nicht zur Tagesordnung über. Wir reden doch über Flüchtlinge, ihre Belange und die Probleme im Umgang mit ihnen. Im Gegenteil: Wenn Sie meine Arbeit nur ein bisschen beobachtet haben, sehen Sie, dass sich kaum jemand so intensiv mit diesen Themen in der Öffentlichkeit auseinandergesetzt hat wie ich.

ZEIT: Herr Schröder, wir haben vorhin die Treuhand angesprochen, die nach 1989 die DDR-Betriebe privatisierte. Ist sie verantwortlich dafür, dass der Osten nach 1990 wirtschaftlich regelrecht zusammengebrochen ist?

Schröder: In Frau Köppings Buch habe ich gelesen, dass das so sei. Auch da muss ich widersprechen. Die Ost-Wirtschaft war nämlich schon im Herbst 1989 am Zusammenbrechen. Das hat der oberste Planungschef der SED, Gerhard Schürer, so beschrieben. Im Oktober 1989 – Vereinigung und Treuhand waren noch nicht in Sicht – sagte er, der Maschinenpark der DDR sei zur Hälfte verschlissen. Ein drastischer Abbau von Arbeitsplätzen sei notwendig. Heute wird aber genau diese Arbeitslosigkeit, die nach der Einheit einsetzte, der Treuhand zugeschrieben. Und da frage ich mich, Frau Köpping: Warum kommt das in Ihrem Buch und in Ihren Reden nicht vor?

Köpping: Weil mein Buch mit der Zeit nach der Friedlichen Revolution beginnt. Und das, was Sie geschildert haben, ist die ökonomische Betrachtung dieses Prozesses. Ich habe keinen Widerspruch dazu. Aber mich interessiert, wie die Menschen den Prozess empfunden haben. Wenn Sie jemanden im Osten nach der Treuhand fragen, können Ihnen 95 Prozent der Leute eine eigene, persönliche Geschichte erzählen. Das wird hochemotional. Wir müssen ergründen, warum die Treuhand für so viele in negativer Erinnerung ist.

Schröder: Aber Sie bleiben ja nicht bei der Wiedergabe von Stimmungsbildern. Sondern Sie haben eine ganz feste Auffassung darüber, was die Treuhand verbrochen hat. Hier kommt wieder ein Zitat aus Ihrem Buch: "Ich glaube, am Beginn einer Aufarbeitung muss es ein Geständnis der westdeutschen Politik und der Wirtschaft geben: Ja, im Osten haben westdeutsche Unternehmen sich in hohem Maße eine potentielle Konkurrenz vom Hals gehalten." Sie stellen hier Behauptungen auf. Soweit ich informiert bin, haben Sie über die Treuhand aber gar nicht geforscht.