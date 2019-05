Clemens Setz weiß, was von ihm erwartet wird. Der 36-jährige Schriftsteller stapft durch die Himmelstraße am Stadtrand von Wien, erzählt vom Grinzinger Friedhof, vom Grab Thomas Bernhards, davon, dass hier irgendwo einmal Elias Canetti gewohnt habe – es will ihm nur partout nicht einfallen, wo genau –, dass er seit 18 Stunden nichts gegessen habe und sein Körper sich derzeit in Ketose befindet, einem Stoffwechselzustand, in dem Fette in sogenannte Ketone umgewandelt werden. "Für mich hat das etwas sehr Heilsames", sagt Setz, als sei es das Normalste auf der Welt.

Skurril, verschroben und ein Nerd: Clemens Setz gilt als Sonderling unter den zeitgenössischen Literaten. Im Jahr 2009 landete sein zweiter Roman Die Frequenzen auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis. Plötzlich wurden alle auf den jungen Grazer aufmerksam, auf das literarische Wunderkind mit den unzähligen Macken. In Interviews erzählte er gerne, wie er als Jugendlicher nichts gelesen, sondern Computerspiele gezockt habe, tagein, tagaus, bis er eine schwere Migräne bekam, den Bildschirm sein ließ und begann, sich in Bücher zu vertiefen und zu schreiben.

Mittlerweile hat Setz vier Romane veröffentlicht, einen Gedichtband, eine Nacherzählung der Geschichte Till Eulenspiegels und Erzählbände – zuletzt Der Trost runder Dinge im März. Seine Bücher werden in mehrere Sprachen übersetzt, er gewinnt Preise, schreibt für Zeitungen (auch für die ZEIT) und wird auf amerikanische Universitäten eingeladen zu dozieren. An der Cornell University in New York unterrichtete er Wiener Mundartgedichte und las den Studierenden und Germanistikdozenten Christine Nöstlingers Iba de gaunz oamen Leit vor.

Trotz des Erfolgs, eine Frage treibt ihn um: Wie lange kann das noch gut gehen? Wie lange lässt sich mit dem Veröffentlichen von Geschichten noch Geld verdienen? Und was bleibt dann?

Wenn Clemens Setz spricht, lässt er sich leicht ablenken. Alles um ihn herum beschäftigt ihn. Er erzählt von seiner Steuerberaterin, bricht mitten im Satz ab, hört den Vögeln zu und kommentiert ihren Gesang. Auch Straßenschilder können seinen Redefluss nachhaltig unterbrechen. Nur wenn es ums Essen geht, um Ernährung, bleibt er konzentriert.

Früher hat er wenig auf sich geachtet, er trieb keinen Sport, aß ungesund. Das ging so weit, dass der Körper rebellierte, er bekam Muskelschwund und allerlei andere Beschwerden. Mittlerweile sind Sport und vor allem Ernährung zur Obsession geworden. "Wenn ich darüber spreche, wird mir eigentlich nie langweilig."

Clemens Setz Zwischenbilanz: Erfolge 2009 Shortlist Der Roman Die Frequenzen landet auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises, und Clemens Setz wird damit einem breiteren Publikum bekannt 2018 Tokio Clemens Setz und seine japanische Übersetzerin Ayano Inuakai erhalten in Tokio den Merck-Kakehashi-Literaturpreis Misserfolge 2008 Abbruch Setz studiert Lehramt für Mathematik und Germanistik in Graz. Bald merkt er, dass er nicht zum Lehrer geeignet ist. Nach einigen Jahren bricht er das Studium ab. "Das ist mir noch immer sehr peinlich, und es war blöd von mir. Schade um die viele Zeit", sagt er. Eine formale Ausbildung hat er bis heute nicht

Als Clemens Setz vor zehn Jahren plötzlich bekannt wurde, stürzten sich alle auf ihn. Kein Interview, keine Rezension, die ohne Hinweise darauf auskam, dass er Mathematikfan, Obertonsänger und ein Sonderling sei. Die abwegigen, teils verstörenden Geschichten trugen das ihre dazu bei: Da geht es um Frauen, die Käfige kaufen, um sich darin selbst als Sklavinnen halten zu lassen, um Kindesentführungen, um Stalker, die Menschen in den Tod treiben, oder um sogenannte Indigo-Kinder – wer ihnen zu nahe kommt, wird krank. Das Image des Autors passte zu seinem Werk.

Die Stilisierung sei unabsichtlich passiert, zumindest sei sie nicht sorgfältig geplant gewesen, sagt er. "Mein Aussehen hat sicher dazu beigetragen. Die Brille, ein kleines Gesicht, wenig männlich." Mit dem Bart sei das nun anders. "Da sagt keiner mehr Kind zu mir oder Nerd."

Es fällt schwer zu glauben, dass die Selbstvermarktung purer Zufall war. Setz gibt sich ein wenig neurotisch, hypersensibel und erzählt von seinen schrägen Hobbys. Auf die Frage, ob er seine Macken nicht auch ganz gern herzeige, meinte er vor ein paar Jahren in einem Interview: "Ihr Journalisten erwartet das aber auch."

Das sei die Antwort eines schwachen Menschen gewesen, sagt er heute, "schwach, ängstlich und unreif. Das würde ich nicht mehr tun. Wen interessiert es, was irgendjemand erwartet?"

Doch das Image blieb und der Erfolg auch. Warum denkt so jemand ans Aufhören?